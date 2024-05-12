https://1prime.ru/20240512/minkultury-848081976.html
В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры
В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры - 12.05.2024, ПРАЙМ
В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры
Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:19+0300
2024-05-12T14:19+0300
2024-05-12T14:29+0300
кабмин
правительство рф
госдума
минкультуры
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
https://1prime.ru/20240512/kandidaty-848081828.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, госдума, минкультуры
Кабмин, Правительство РФ, Госдума, Минкультуры
В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры
Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Любимову на пост главы Минкультуры
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут