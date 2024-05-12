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В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры

В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры - 12.05.2024, ПРАЙМ

В ГД рекомендовали утвердить Любимову на пост главы Минкультуры

Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T14:19+0300

2024-05-12T14:19+0300

2024-05-12T14:29+0300

кабмин

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по культуре рекомендовал утвердить Ольгу Любимову на пост главы Минкультуры. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.Как уточняется, исполняющая обязанности главы министерства Ольга Любимова рассказала о планах. Так, особое внимание будет уделено задачам, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и указах "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" и "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения".Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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