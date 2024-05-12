https://1prime.ru/20240512/minoborony-848091974.html
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:23+0300
2024-05-12T21:23+0300
2024-05-12T21:29+0300
кабмин
владимир путин
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974318_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_187f89526df3d4be8c9b7d5db1c14c4e.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974318_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_d0fa675818f36a5a1db3bb08e4c4789f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, андрей белоусов
Кабмин, Владимир Путин, Андрей Белоусов
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.