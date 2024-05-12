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Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ
Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:23+0300
2024-05-12T21:29+0300
кабмин
владимир путин
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. "В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и&nbsp;помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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владимир путин, андрей белоусов
Кабмин, Владимир Путин, Андрей Белоусов
21:23 12.05.2024 (обновлено: 21:29 12.05.2024)
 
Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
 
КабминВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
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