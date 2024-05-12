https://1prime.ru/20240512/minoborony-848092966.html

В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова

В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова

Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей,... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T21:54+0300

2024-05-12T21:54+0300

2024-05-12T22:08+0300

кабмин

россия

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/84180/33/841803320_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_41da9c136abdafd237264c7d7fd79aea.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.Ранее Путин рекомендовал Совету Федерации назначить и.о. первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны РФ. "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время важно списать экономику силового блока в экономику страны с тем, чтобы она соответствовала "динамике нынешнего момента".Песков заметил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

https://1prime.ru/20240512/kabmin-848092745.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, андрей белоусов