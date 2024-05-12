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В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова - 12.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова
В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова - 12.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова
Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T21:54+0300
2024-05-12T22:08+0300
кабмин
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.Ранее Путин рекомендовал Совету Федерации назначить и.о. первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны РФ. "Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время важно списать экономику силового блока в экономику страны с тем, чтобы она соответствовала "динамике нынешнего момента".Песков заметил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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россия, андрей белоусов
Кабмин, РОССИЯ, Андрей Белоусов
21:54 12.05.2024 (обновлено: 22:08 12.05.2024)
 
В Кремле объяснили решение Путина поменять Шойгу на Белоусова

Песков: Путин принял решение, чтобы МО РФ возглавил гражданский человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Минобороны РФ
Здание Минобороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент Путин рекомендовал гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.
Ранее Путин рекомендовал Совету Федерации назначить и.о. первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны РФ.
"Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время важно списать экономику силового блока в экономику страны с тем, чтобы она соответствовала "динамике нынешнего момента".
Песков заметил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ
21:42
Андрей Белоусов с 21 января 2020 года по 7 мая 2024 года занимал пост первого заместителя правительства РФ, с 7 мая — исполняющий обязанности.
Белоусов ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. До госслужбы он долгое время занимался научной работой. В конце девяностых консультировал премьеров Евгения Примакова и Сергея Степашина. Затем шесть лет возглавлял возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
 
КабминРОССИЯАндрей Белоусов
 
 
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