Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240512/minpromtorg-848083683.html
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга - 12.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T15:26+0300
2024-05-12T15:43+0300
кабмин
россия
минпромторг
антон алиханов
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590487_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_49117b6972338494ce579afcada62844.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам."Обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847590487_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_8f1269c6d4438ea172d21675564ef109.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, антон алиханов, денис мантуров
Кабмин, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, Денис Мантуров
15:26 12.05.2024 (обновлено: 15:43 12.05.2024)
 
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

Мантуров попросил комитет ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам.
"Обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
 
КабминРОССИЯМинпромторгАнтон АлихановДенис Мантуров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала