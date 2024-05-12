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Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга - 12.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга

Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:26+0300

2024-05-12T15:26+0300

2024-05-12T15:43+0300

кабмин

россия

минпромторг

антон алиханов

денис мантуров

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам."Обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

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россия, минпромторг, антон алиханов, денис мантуров