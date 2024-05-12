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Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга - 12.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T15:26+0300
2024-05-12T15:26+0300
2024-05-12T15:43+0300
кабмин
россия
минпромторг
антон алиханов
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам."Обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
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ПРАЙМ
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россия, минпромторг, антон алиханов, денис мантуров
Кабмин, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, Денис Мантуров
Мантуров попросил ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Мантуров попросил комитет ГД поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров обратился в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой поддержать кандидатуру губернатора Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Минпромторга, сообщил он журналистам.
"Обязательно", — сказал он, отвечая на вопрос, рекомендовал ли он комитету Алиханова в качестве своего преемника по министерству.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. Ранее, 11 мая, Мишустин предложил назначить Алиханова главой Минпромторга РФ. С 2012 года его возглавляет ныне исполняющий обязанности министра и вице-премьера Денис Мантуров.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.