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Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:06+0300
2024-05-12T16:06+0300
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова. "Кандидатуру Котякова поддержали", — рассказали в пресс-службе. Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
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минтруд, антон котяков, россия
Кабмин, Минтруд, Антон Котяков, РОССИЯ
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова.
"Кандидатуру Котякова поддержали", — рассказали в пресс-службе.
Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.
Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.