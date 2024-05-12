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Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда
Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:06+0300
2024-05-12T16:06+0300
кабмин
минтруд
антон котяков
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова. "Кандидатуру Котякова поддержали", — рассказали в пресс-службе. Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
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минтруд, антон котяков, россия
Кабмин, Минтруд, Антон Котяков, РОССИЯ
16:06 12.05.2024
 
Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда

Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова.
"Кандидатуру Котякова поддержали", — рассказали в пресс-службе.
Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.
Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
 
КабминМинтрудАнтон КотяковРОССИЯ
 
 
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