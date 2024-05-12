https://1prime.ru/20240512/mintrud-848084533.html

Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда

Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда - 12.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД по труду поддержал кандидатуру Котякова на пост главы Минтруда

Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T16:06+0300

2024-05-12T16:06+0300

2024-05-12T16:06+0300

кабмин

минтруд

антон котяков

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84182/62/841826272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dcd07a22bcc18125d1c194c774cbc7d2.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по труду поддержал кандидатуру исполняющего обязанности министра труда и соцзащиты Антона Котякова на пост главы ведомства, сообщила РИА Новости пресс-служба главы комитета Ярослава Нилова. "Кандидатуру Котякова поддержали", — рассказали в пресс-службе. Ранее об этом также сообщалось в Telegram-канале правительства РФ.Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтруд, антон котяков, россия