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В Молдавии назвали сумму расходов на "призрачное европейское будущее"

В Молдавии назвали сумму расходов на "призрачное европейское будущее" - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии назвали сумму расходов на "призрачное европейское будущее"

Кишинев только на международную экспертизу и различные программы при ведении переговоров с Евросоюзом расходует 120 миллионов евро в год в погоне за призрачным... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:48+0300

2024-05-12T17:48+0300

2024-05-12T17:51+0300

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КИШИНЕВ, 12 мая – ПРАЙМ. Кишинев только на международную экспертизу и различные программы при ведении переговоров с Евросоюзом расходует 120 миллионов евро в год в погоне за призрачным европейским будущим. Об этом рассказал лидер оппозиционной в республике партии "Шанс" Алексей Лунгу. Президент Молдавии Майя Санду в декабре 2023 года заявила, что планирует баллотироваться на второй срок. Также она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы жители Молдавии могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в ЕС. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения — 20 октября. "Высокая цена за разговоры о призрачном европейском будущем... Практика показала, что процесс ведения переговоров с ЕС требует огромных финансовых вложений. Например, только на международную экспертизу и разные программы тратится €120 млн в год. Приличная сумма, которую можно было бы направить на развитие экономики и поддержку бизнеса — для привлечения инвестиций и увеличения экспорта, например", — отметил Лунгу в своем Telegram-канале. Он добавил, что европейская политика выкачивает из Молдавии трудоспособное население, ежегодный отток составляет больше 50-60 тысяч человек, на каждого из которых от рождения до зрелости государственный бюджет тратит свыше 100 тысяч евро. В Европе сейчас около одного миллиона молдаван, которые платят налоги и сборы, тем самым пополняя бюджеты стран ЕС на более, чем два миллиарда евро ежегодно, при этом с каждым годом кредиты от самого ЕС сокращаются с одного миллиарда евро до 500 миллионов евро в год. По словам Лунгу, в молдавском бюджете денег ЕС сейчас менее 2,5%, а обещанные гранты мизерные. "Зато с подачи европейских партнеров, как на дрожжах, растут внешний и государственный долг. Он уже составляет больше $10,46 млрд... Таким образом, мы побили все исторические рекорды — цифры удвоились, по сравнению с 2019 годом", — подчеркнул он. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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молдавия, ес, бюджет