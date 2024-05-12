https://1prime.ru/20240512/murashko-848085645.html

Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава - 12.05.2024, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава

Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T16:30+0300

2024-05-12T16:30+0300

2024-05-12T16:30+0300

кабмин

минздрав рф

госдума

михаил мурашко

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на данный пост. Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология". В 2012 году его назначили заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. С 2013 по 2015 год являлся временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

https://1prime.ru/20240512/khusnullin-848085309.html

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минздрав рф, госдума, михаил мурашко