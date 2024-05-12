https://1prime.ru/20240512/murashko-848085645.html
Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:30+0300
2024-05-12T16:30+0300
2024-05-12T16:30+0300
кабмин
минздрав рф
госдума
михаил мурашко
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на данный пост. Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология". В 2012 году его назначили заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. С 2013 по 2015 год являлся временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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минздрав рф, госдума, михаил мурашко
Кабмин, Минздрав РФ, Госдума, Михаил Мурашко
Комитет ГД рекомендовал утвердить Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет ГД рекомендовал утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы Минздрава
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на данный пост.
Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".
В 2012 году его назначили заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
С 2013 по 2015 год являлся временно исполняющим обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера