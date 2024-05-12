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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T15:05+0300

2024-05-12T15:05+0300

2024-05-12T15:23+0300

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы РФ начнется 20 мая в Госдуме, сообщил глава комитета госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Сегодня мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертом совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц", — сообщил Макаров. "Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба всех: бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию, с тем чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к уже внедрению этой системы начиная с 1 января следующего года", — добавил депутат. Макаров напомнил, что глава государства в послании Федеральному собранию поручил донастроить налоговую систему России таким образом, чтобы она стала справедливой и при этом обеспечивала выполнение всех необходимых функций государства. "В первую очередь это — растущие социальные расходы. Но при этом налоговая система должны быть стабильной, с тем чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет", — уточнил Макаров.

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