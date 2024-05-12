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Силуанов рассказал, как будет меняться налоговая политика

Силуанов рассказал, как будет меняться налоговая политика - 12.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал, как будет меняться налоговая политика

В рамках изменения налоговой политики важно сохранить для компаний предсказуемость, стимулы через налоговые ставки, вычеты, заявил исполняющий обязанности... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T13:09+0300

2024-05-12T13:09+0300

2024-05-12T13:10+0300

экономика

минфин рф

антон силуанов

налог

бизнес

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В рамках изменения налоговой политики важно сохранить для компаний предсказуемость, стимулы через налоговые ставки, вычеты, заявил исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. "В первую очередь, для предприятий, компаний важна предсказуемость налоговой политики, которой мы будем следовать в предстоящий шестилетний период. Важно сохранить стимулирующие принципы работы налоговой политики, поскольку через налоговые ставки, вычеты, стимулы мы видим, что экономика реагирует на них, видим, что через налоговую политику мы достигаем тех задач, которые ставятся главой государства", - сказал Силуанов на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

https://1prime.ru/20240512/siluanov-848078472.html

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минфин рф, антон силуанов, налог, бизнес