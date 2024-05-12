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Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик - 12.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик
Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик - 12.05.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик
Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:45+0300
2024-05-12T12:46+0300
экономика
экономика рф
александр новак
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и ростом доходов населения и предприятий, сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак. "Президент в своем послании четко обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и, соответственно, обеспечивать поступательное и стабильное развитие", – отметил Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике. "Задача к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира. Соответственно, это должно сопровождаться не просто ростом объемов экономики, валового внутреннего продукта, а сопровождаться в первую очередь ростом доходов населения, предприятий", – добавил он.Новак также сообщил, что в ближайшее время будет запущен нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" .В ходе своего выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения."На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект", - сказал Новак.
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экономика рф, александр новак
Экономика, экономика РФ, Александр Новак
12:45 12.05.2024 (обновлено: 12:46 12.05.2024)
 
Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик

Новак: задача войти в четверку экономик мира должна сопровождаться ростом доходов

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Задача президента России Владимира Путина войти стране в четверку экономик мира должна сопровождаться не только ростом валового внутреннего продукта, но и ростом доходов населения и предприятий, сказал кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак.
"Президент в своем послании четко обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и, соответственно, обеспечивать поступательное и стабильное развитие", – отметил Новак на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"Задача к 2030 году войти в четверку крупнейших экономик мира. Соответственно, это должно сопровождаться не просто ростом объемов экономики, валового внутреннего продукта, а сопровождаться в первую очередь ростом доходов населения, предприятий", – добавил он.
Новак также сообщил, что в ближайшее время будет запущен нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" .
В ходе своего выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он отметил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения.
"На достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", это в ближайшей перспективе, в ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач, чтобы сформировать такой национальный проект", - сказал Новак.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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Экономикаэкономика РФАлександр Новак
 
 
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