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Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования
Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования - 12.05.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования
С 2026 года планируется полномасштабное обновление системы высшего образования в более чем тысячи вузах России, сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:39+0300
2024-05-12T14:39+0300
экономика
россия
высшее образование
обновление
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. С 2026 года планируется полномасштабное обновление системы высшего образования в более чем тысячи вузах России, сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко. "Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более четырех тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба. По словам Чернышенко, правительство РФ обеспечивает высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы. "Общий объем на 2024/2025 учебный год составил 620,5 тысячи, из них новым субъектам предусмотрено 28,5 тысячи мест. Основными направлениями подготовки станут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования", — подытожил Чернышенко.Он добавил, что продолжится пересмотр структуры приема в вузы для достижения контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации нацпроектов, обеспечения технологического лидерства, а также для обеспечения кадрами социальной сферы.
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россия, высшее образование, обновление
Экономика, РОССИЯ, высшее образование, обновление
14:39 12.05.2024
 
Чернышенко рассказал об изменениях в системе высшего образования

Чернышенко: с 2026 г планируется внедрение новой системы высшего образования в вузы РФ

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Преподаватель и студенты во время лекции
 Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. С 2026 года планируется полномасштабное обновление системы высшего образования в более чем тысячи вузах России, сообщил кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко.
"Разработано 180 новых образовательных программ, на которые в прошлом учебном году принято более четырех тысяч студентов. С 2026 года планируется ее полномасштабное внедрение в более чем тысячи вузах страны", — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
По словам Чернышенко, правительство РФ обеспечивает высокую динамику роста бюджетных мест с акцентом на региональные вузы.
"Общий объем на 2024/2025 учебный год составил 620,5 тысячи, из них новым субъектам предусмотрено 28,5 тысячи мест. Основными направлениями подготовки станут инженерные кадры, медики и кадры для системы образования", — подытожил Чернышенко.
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Он добавил, что продолжится пересмотр структуры приема в вузы для достижения контрольных цифр по тем специальностям и направлениям, которые требуются для реализации нацпроектов, обеспечения технологического лидерства, а также для обеспечения кадрами социальной сферы.
 
ЭкономикаРОССИЯвысшее образованиеобновление
 
 
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