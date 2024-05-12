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В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка - 12.05.2024, ПРАЙМ

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Тарском и Тевризском районах Омской области из-за паводка ввели режим ЧС. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T12:08+0300

2024-05-12T12:08+0300

2024-05-12T12:08+0300

происшествия

паводок

режим чс

омская область

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ОМСК, 12 мая - ПРАЙМ. В Тарском и Тевризском районах Омской области из-за паводка ввели режим ЧС. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе губернатора региона Виталия Хоценко. "По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области, в Тарском и Тевризском районах", — рассказали агентству в пресс-службе. Режим ЧС ранее уже был введен в Усть-Ишимском районе Омской области. Там затопленными остаются порядка 317 домов и 467 придомовых территорий. В настоящее время, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды у села Усть-Ишим по состоянию на 7:00 Мск составляет 894 сантиметров. Уровень воды в реке Ишим в районе села Орехово составляет 1630 сантиметров. Вода продолжает прибывать.

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омская область

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паводок, режим чс, омская область