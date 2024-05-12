https://1prime.ru/20240512/orenburzhe-848075394.html

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей - 12.05.2024, ПРАЙМ

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T09:56+0300

2024-05-12T09:56+0300

2024-05-12T09:56+0300

происшествия

оренбургская область

паводок

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847174875_0:19:3573:2029_1920x0_80_0_0_5e524afbf7222c1c1d942ea75eecb3ef.jpg

УФА, 12 мая - ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240511/pavodok-848065704.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбургская область, паводок, выплаты