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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей - 12.05.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T09:56+0300
2024-05-12T09:56+0300
2024-05-12T09:56+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
выплаты
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УФА, 12 мая - ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своём Telegram-канале. "На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
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оренбургская область, паводок, выплаты
Происшествия, Оренбургская область, паводок, выплаты
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 5,5 миллиарда рублей
Власти Оренбуржья: пострадавшим от паводка жителям выплатили более 5,5 млрд руб
УФА, 12 мая - ПРАЙМ. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 5,5 миллиарда рублей, сообщает правительство области в своём Telegram-канале.
"На 12 мая оренбуржцам выплачено 5 миллиардов 527,73 миллиона рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей",- говорится в сообщении.
Названо число пострадавших от паводка в Курганской области в 2024 году