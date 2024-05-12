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Григоренко назвал задачи правительства - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Григоренко назвал задачи правительства
Григоренко назвал задачи правительства - 12.05.2024, ПРАЙМ
Григоренко назвал задачи правительства
Одной из задачей российских властей на ближайшее время является оцифровка новых национальных проектов. Об этом сообщил на комитете Госдумы по контролю кандидат... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:27+0300
2024-05-12T16:32+0300
кабмин
госдума
дмитрий григоренко
правительство рф
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Одной из задачей российских властей на ближайшее время является оцифровка новых национальных проектов. Об этом сообщил на комитете Госдумы по контролю кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Григоренко. В качестве первой задачи на ближайшее время он назвал минимизацию рисков и ошибок. "То, что у нас не получилось, мы это тоже типизируем. Задача работать не столько с ошибками... сколько работать с причинами, с тем, чтобы не допускать этих ошибок в ближайшее время, задача их иной раз минимизировать", — сказал он. По его словам, "задача номер два" — это оцифровка новых нацпроектов и их полный мониторинг. "Третье - в случае возникновения проблем на сегодняшний день есть внутренние сроки, KPI, в течение которых любая проблема должна быть решена, эти сроки системно, ежегодно сокращаем. Это все в днях считается, но хочется, чтобы это было здесь и сейчас", — добавил Григоренко. Он также сообщил, что основная задача в работе правительства РФ на ближайшие время — увеличение скорости принятия решений и расширение цифровой модели госуправления на региональный и муниципальный уровень."Мы живем в очень динамичном мире и скорость на сегодняшний день является приоритетом при принятии решений, без потерт качества качества естественно. Ну и расширение цифровой модели госуправления, в том числе и на на региональный и муниципальный уровень. Это важнейшая задача, которая стоит перед нами", — пояснил он.Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал контрольно-надзорную деятельность. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, дмитрий григоренко, правительство рф
Кабмин, Госдума, Дмитрий Григоренко, Правительство РФ
16:27 12.05.2024 (обновлено: 16:32 12.05.2024)
 
Григоренко назвал задачи правительства

Григоренко: задачи властей — снижение рисков и оцифровка новых нацпроектов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-премьер Д. Григоренко
Вице-премьер Д. Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Одной из задачей российских властей на ближайшее время является оцифровка новых национальных проектов. Об этом сообщил на комитете Госдумы по контролю кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Григоренко.
В качестве первой задачи на ближайшее время он назвал минимизацию рисков и ошибок. "То, что у нас не получилось, мы это тоже типизируем. Задача работать не столько с ошибками... сколько работать с причинами, с тем, чтобы не допускать этих ошибок в ближайшее время, задача их иной раз минимизировать", — сказал он.
По его словам, "задача номер два" — это оцифровка новых нацпроектов и их полный мониторинг.
"Третье - в случае возникновения проблем на сегодняшний день есть внутренние сроки, KPI, в течение которых любая проблема должна быть решена, эти сроки системно, ежегодно сокращаем. Это все в днях считается, но хочется, чтобы это было здесь и сейчас", — добавил Григоренко.
Он также сообщил, что основная задача в работе правительства РФ на ближайшие время — увеличение скорости принятия решений и расширение цифровой модели госуправления на региональный и муниципальный уровень.
"Мы живем в очень динамичном мире и скорость на сегодняшний день является приоритетом при принятии решений, без потерт качества качества естественно. Ну и расширение цифровой модели госуправления, в том числе и на на региональный и муниципальный уровень. Это важнейшая задача, которая стоит перед нами", — пояснил он.
Григоренко вошел в состав кабмина в 2020 году, курировал контрольно-надзорную деятельность.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
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