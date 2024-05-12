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В селах Якутии зафиксировали первые подтопления

В селах Якутии зафиксировали первые подтопления - 12.05.2024, ПРАЙМ

В селах Якутии зафиксировали первые подтопления

В селах Олекминского района Якутии зафиксировали первые подтопления из-за ледохода на реке Лена. Об этом сообщило Министерство по делам гражданской обороны и... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T06:23+0300

2024-05-12T06:23+0300

2024-05-12T06:31+0300

происшествия

россия

паводок

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В селах Олекминского района Якутии зафиксировали первые подтопления из-за ледохода на реке Лена. Об этом сообщило Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).Активная фаза ледохода на Лене проходит по территории Ленского и Олекминского районов. В пресс-службе министерства отметили: "Из-за образовавшегося затора в селе Дельгей СП "Дельгейский наслег" произошло подтопление 1 жилого дома, в котором проживает 2 человека. Заблаговременно отселены по родственникам, ПВР в готовности. Из–за затора льда в селе Иннях СП "Дельгейский" произошло подтопление 6 дворовых территорий, 6 жилых домов, в которых проживает 12 человек, в том числе 2 ребенка. Отселены заблаговременно по родственникам. ПВР в готовности". Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, в Олекминском находится районе оперативная группа спасателей. Как заявил глава ГУ МЧС РФ Павел Гарин, чьи слова приводит пресс-служба, силы и средства к реагированию готовы, при этом для ликвидации возможных ледовых заторов существует достаточный запас взрывчатых веществ. Потепление климата, как сообщалось ранее, влияет на сроки вскрытия якутских рек, ледостав начался значительно позже сроков, а вскрытие, наоборот, раньше. По прогнозам, заторы льда могут произойти на реках Лена, Алдан и Колыма. На Лене в Якутии лед вскрылся 6 мая - на трое суток раньше средних многолетних значений.

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россия, паводок