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СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре - 12.05.2024, ПРАЙМ

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре

По факту обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило СУСК РФ по... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T10:05+0300

2024-05-12T10:05+0300

2024-05-12T10:05+0300

происшествия

республика коми

жилой дом

ск рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. По факту обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило СУСК РФ по региону. "Следственными органами... по факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", — сказано в сообщении. Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, побывавший на месте происшествия, заявил, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.

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республика коми, жилой дом, ск рф