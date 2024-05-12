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СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре - 12.05.2024, ПРАЙМ
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
По факту обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило СУСК РФ по... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T10:05+0300
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2024-05-12T10:05+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. По факту обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило СУСК РФ по региону. "Следственными органами... по факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", — сказано в сообщении. Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, побывавший на месте происшествия, заявил, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.
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республика коми, жилой дом, ск рф
Происшествия, республика Коми, жилой дом, СК РФ
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Печоре
СК: уголовное дело о халатности возбудили после обрушения подъезда дома в Печоре
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - ПРАЙМ. По факту обрушения подъезда кирпичной пятиэтажки в городе Печора Республики Коми было возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственными органами... по факту обрушения нежилой части здания общежития в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", — сказано в сообщении.
Ранее региональное управление МЧС России сообщило, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, побывавший на месте происшествия, заявил, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды.
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