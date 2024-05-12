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Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших - 12.05.2024, ПРАЙМ
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших
Двух погибших извлекли из-под завалов пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T17:36+0300
2024-05-12T17:39+0300
происшествия
белгород
обрушение дома
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Двух погибших извлекли из-под завалов пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, их личности устанавливаются, на месте работает Следственный комитет РФ.Гладков добавил, что под завалами остаются люди и спасатели делают все, чтобы спасти им жизни."Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни", — написал он.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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белгород, обрушение дома
Происшествия, БЕЛГОРОД, обрушение дома
17:36 12.05.2024 (обновлено: 17:39 12.05.2024)
 
Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Гладков: из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМЧС РФ
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Двух погибших извлекли из-под завалов пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, их личности устанавливаются, на месте работает Следственный комитет РФ.
Гладков добавил, что под завалами остаются люди и спасатели делают все, чтобы спасти им жизни.
"Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни", — написал он.
Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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