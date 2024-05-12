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Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших - 12.05.2024, ПРАЙМ

Из-под завалов дома в Белгороде достали двух погибших

Двух погибших извлекли из-под завалов пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:36+0300

2024-05-12T17:36+0300

2024-05-12T17:39+0300

происшествия

белгород

обрушение дома

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Двух погибших извлекли из-под завалов пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, их личности устанавливаются, на месте работает Следственный комитет РФ.Гладков добавил, что под завалами остаются люди и спасатели делают все, чтобы спасти им жизни."Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни", — написал он.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что на месте разбора завалов спасатели объявили угрозу повторного обрушения конструкции дома.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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белгород, обрушение дома