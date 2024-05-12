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Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек

Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек - 12.05.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек

Количество пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T14:03+0300

2024-05-12T14:03+0300

2024-05-12T14:03+0300

происшествия

белгород

обрушение дома

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. "Восемнадцать человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", — сказал он. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Позже исполняющий обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 17 пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации.

https://1prime.ru/20240512/belgorod-848079478.html

белгород

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белгород, обрушение дома