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Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек
Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек - 12.05.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек
Количество пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:03+0300
2024-05-12T14:03+0300
2024-05-12T14:03+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб. "Восемнадцать человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", — сказал он. Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Позже исполняющий обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 17 пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации.
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белгород, обрушение дома
Происшествия, БЕЛГОРОД, обрушение дома
Число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде выросло до 18 человек
РИА Новости: число пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде достигло 18 человек
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Количество пострадавших при обрушении подъезда в белгородской многоэтажке увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил в воскресенье РИА Новости представитель экстренных служб.
"Восемнадцать человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде", — сказал он.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в десятиэтажный жилой дом обрушился весь подъезд. По факту обстрела Белгорода СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным пресс-службы МЧС, после чрезвычайного происшествия удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Позже исполняющий обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 17 пострадавших в Белгороде направлены в медицинские организации.
На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение дома