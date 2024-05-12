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Падение БПЛА вызвало пожар на Волгоградском НПЗ

Падение БПЛА вызвало пожар на Волгоградском НПЗ - 12.05.2024, ПРАЙМ

Падение БПЛА вызвало пожар на Волгоградском НПЗ

Падение беспилотника вызвало пожар на Волгоградском НПЗ, возгорание ликвидировано, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T06:40+0300

2024-05-12T06:40+0300

2024-05-12T06:44+0300

спецоперация на украине

волгоград

нпз

пожар

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Падение беспилотника вызвало пожар на Волгоградском НПЗ, возгорание ликвидировано, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В ночь на 12 мая, как рассказал глава региона, средства ПВО на территории Волгоградской области отразили атаку беспилотников . Администрация области в своем Telegram-канале приводит слова губернатора: "В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе - пожар ликвидирован. Жертв нет".

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волгоград, нпз, пожар