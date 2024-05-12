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Бывшее авто замминистра Иванова выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей
Бывшее авто замминистра Иванова выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей - 12.05.2024, ПРАЙМ
Бывшее авто замминистра Иванова выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей
Переоформленный замминистра обороны Тимуром Ивановым на экс-супругу Светлану внедорожник Chevrolet Suburban был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:15+0300
2024-05-12T08:15+0300
2024-05-12T08:15+0300
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Переоформленный замминистра обороны Тимуром Ивановым на экс-супругу Светлану внедорожник Chevrolet Suburban был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, выяснило агентство РИА Новости. Иванова задержали в конце прошлого месяца. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что по делу отстраненного замминистра арестовали имущество многих людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей. Chevrolet Suburban 2015 года выпуска фигурирует в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником машины стало лицо, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными экс-супруги Иванова. РИА Новости сообщило, что внедорожник сначала был поставлен в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставлен на продажу. Автомобиль имеет характерные для лобового удара повреждения —бампер и решетка радиатора отсутствуют, сообщает агентство. При этом крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено. Это может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулась машина, был невысоким. Кроме того, смята передняя часть левого крыла, отсутствуют передние фары отсутствуют. Внутри салона лежит бумажный лист, на котором написано, что у машины плохие тормоза. Отмечается, что стартовая цена битого авто, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей. Перед продажей машину перерегистрировали. Она получила новый госномер. Прежний номер, по словам собеседника агентства, владелец авто решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, цена подобных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей. Курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса Тимур Иванов был арестован до 23 июня. По мнению следователей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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тимур иванов, минобороны рф
Происшествия, Тимур Иванов, Минобороны РФ
Бывшее авто замминистра Иванова выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей
РИА Новости: экс-жена Тимура Иванова выставила на продажу принадлежавшее ему авто
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Переоформленный замминистра обороны Тимуром Ивановым на экс-супругу Светлану внедорожник Chevrolet Suburban был выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, выяснило агентство РИА Новости.
Иванова задержали в конце прошлого месяца. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Адвокат Иванова Мурад Мусаев заявил, что по делу отстраненного замминистра арестовали имущество многих людей, в том числе по 10 тысяч рублей — на счетах его родителей.
Chevrolet Suburban 2015 года выпуска фигурирует в декларации Иванова за 2019 год. Но, по данным ГИБДД, "Авто.ру" и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец. Собственником машины стало лицо, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными экс-супруги Иванова.
РИА Новости сообщило, что внедорожник сначала был поставлен в сервис на ремонт после серьезного ДТП, а в апреле 2024 года — выставлен на продажу.
Автомобиль имеет характерные для лобового удара повреждения —бампер и решетка радиатора отсутствуют, сообщает агентство. При этом крышка капота не смята, но подкапотное пространство сильно повреждено. Это может свидетельствовать о том, что предмет, с которым столкнулась машина, был невысоким. Кроме того, смята передняя часть левого крыла, отсутствуют передние фары отсутствуют. Внутри салона лежит бумажный лист, на котором написано, что у машины плохие тормоза.
Отмечается, что стартовая цена битого авто, исходя из объявления о продаже, составляет 2,5 миллиона рублей.
Перед продажей машину перерегистрировали. Она получила новый госномер. Прежний номер, по словам собеседника агентства, владелец авто решил оставить себе. По данным интернет-ресурсов, цена подобных госномеров превышает 1,3 миллиона рублей.
Курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса Тимур Иванов был арестован до 23 июня. По мнению следователей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
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