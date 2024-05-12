https://1prime.ru/20240512/remont-848014844.html

Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире - 12.05.2024, ПРАЙМ

Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире

Незаконная перепланировка жилья может обернуться для его собственника не только многомиллионным иском, но и потерей права на свободное перемещение. А значит,... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T02:02+0300

2024-05-12T02:02+0300

2024-05-12T02:02+0300

ремонт

должники

запрет на выезд за границу

адвокат

елена кудерко

эксклюзив

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Незаконная перепланировка жилья может обернуться для его собственника не только многомиллионным иском, но и потерей права на свободное перемещение. А значит, выезд за рубеж будет невозможен, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Закон об исполнительном производстве содержит перечень мер, направленных на стимулирование должников к скорейшему исполнению судебных решений. Одна из самых неприятных - временный запрет на выезд за границу. Обычно он устанавливается сроком до 6 месяцев и может быть продлен. "Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава", - пояснила адвокат.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБанк данных исполнительных производств не содержит сведений о запрете на перемещение через границу. Нередки случаи, когда должники узнают об этом лишь при прохождении пункта таможенного контроля в аэропорту, отправляясь в отпуск.Отменить меру достаточно сложно, предупреждает Кудерко. Для этого придется или исполнить решение суда, сообщив затем об этом судебному приставу-исполнителю, или оспорить меру как незаконную и необоснованную.При этом ограничение может быть не только на денежную задолженность, но и на безденежный долг. То есть, когда должник обязан совершить какие-либо действия. Одно из таких требований - привести квартиру в первоначальное состояние при производстве незаконной перепланировки или реконструкции.Как же быть с убытками при отмененном отпуске? "Если пристав наложил ограничение ошибочно – к примеру, в отношении полного тезки, или не снял ограничения после исполнения решения суда, то государство компенсирует убытки, связанные с отменой отпуска в той части, которая будет не покрыта страховками и компенсациями туроператора", - говорит адвокат. Других оснований для компенсации испорченного отпуска закон не предусматривает.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

ремонт, должники, запрет на выезд за границу, адвокат, елена кудерко, эксклюзив