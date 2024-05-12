https://1prime.ru/20240512/remont-848014844.html
Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире - 12.05.2024, ПРАЙМ
Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
Незаконная перепланировка жилья может обернуться для его собственника не только многомиллионным иском, но и потерей права на свободное перемещение. А значит,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T02:02+0300
2024-05-12T02:02+0300
2024-05-12T02:02+0300
ремонт
должники
запрет на выезд за границу
адвокат
елена кудерко
эксклюзив
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Незаконная перепланировка жилья может обернуться для его собственника не только многомиллионным иском, но и потерей права на свободное перемещение. А значит, выезд за рубеж будет невозможен, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Закон об исполнительном производстве содержит перечень мер, направленных на стимулирование должников к скорейшему исполнению судебных решений. Одна из самых неприятных - временный запрет на выезд за границу. Обычно он устанавливается сроком до 6 месяцев и может быть продлен. "Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава", - пояснила адвокат.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБанк данных исполнительных производств не содержит сведений о запрете на перемещение через границу. Нередки случаи, когда должники узнают об этом лишь при прохождении пункта таможенного контроля в аэропорту, отправляясь в отпуск.Отменить меру достаточно сложно, предупреждает Кудерко. Для этого придется или исполнить решение суда, сообщив затем об этом судебному приставу-исполнителю, или оспорить меру как незаконную и необоснованную.При этом ограничение может быть не только на денежную задолженность, но и на безденежный долг. То есть, когда должник обязан совершить какие-либо действия. Одно из таких требований - привести квартиру в первоначальное состояние при производстве незаконной перепланировки или реконструкции.Как же быть с убытками при отмененном отпуске? "Если пристав наложил ограничение ошибочно – к примеру, в отношении полного тезки, или не снял ограничения после исполнения решения суда, то государство компенсирует убытки, связанные с отменой отпуска в той части, которая будет не покрыта страховками и компенсациями туроператора", - говорит адвокат. Других оснований для компенсации испорченного отпуска закон не предусматривает.
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ремонт, должники, запрет на выезд за границу, адвокат, елена кудерко, эксклюзив
ремонт, должники, запрет на выезд за границу, адвокат, Елена Кудерко, Эксклюзив
Коварная мера. Кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
Адвокат Кудерко: из-за незаконной перепланировки могут запретить выезд за рубеж
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Незаконная перепланировка жилья может обернуться для его собственника не только многомиллионным иском, но и потерей права на свободное перемещение. А значит, выезд за рубеж будет невозможен, рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Закон об исполнительном производстве содержит перечень мер, направленных на стимулирование должников к скорейшему исполнению судебных решений. Одна из самых неприятных - временный запрет на выезд за границу. Обычно он устанавливается сроком до 6 месяцев и может быть продлен. "Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава", - пояснила адвокат.
Банк данных исполнительных производств не содержит сведений о запрете на перемещение через границу. Нередки случаи, когда должники узнают об этом лишь при прохождении пункта таможенного контроля в аэропорту, отправляясь в отпуск.
Отменить меру достаточно сложно, предупреждает Кудерко. Для этого придется или исполнить решение суда, сообщив затем об этом судебному приставу-исполнителю, или оспорить меру как незаконную и необоснованную.
При этом ограничение может быть не только на денежную задолженность, но и на безденежный долг. То есть, когда должник обязан совершить какие-либо действия. Одно из таких требований - привести квартиру в первоначальное состояние при производстве незаконной перепланировки или реконструкции.
Как же быть с убытками при отмененном отпуске? "Если пристав наложил ограничение ошибочно – к примеру, в отношении полного тезки, или не снял ограничения после исполнения решения суда, то государство компенсирует убытки, связанные с отменой отпуска в той части, которая будет не покрыта страховками и компенсациями туроператора", - говорит адвокат. Других оснований для компенсации испорченного отпуска закон не предусматривает.
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу