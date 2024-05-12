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Савельев анонсировал поправки в транспортные нацпроекты

Савельев анонсировал поправки в транспортные нацпроекты - 12.05.2024, ПРАЙМ

Савельев анонсировал поправки в транспортные нацпроекты

Предложенный на пост вице-премьера РФ по транспорту Виталий Савельев объявил о внесении поправок в транспортные национальные проекты после майского указа... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T17:15+0300

2024-05-12T17:15+0300

2024-05-12T17:15+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Предложенный на пост вице-премьера РФ по транспорту Виталий Савельев объявил о внесении поправок в транспортные национальные проекты после майского указа президента России Владимира Путина. Председатель правительства Михаил Мишустин предложил Савельева на должность вице-премьера РФ по транспорту. Ранее Савельев находился на посту министра транспорта РФ (с ноября 2020 года). "Мы разрабатывали свой национальный проект вместе с вами, да, он назывался "Развитие транспортной системы"… но сейчас с учетом предложений, которые есть в данном указе, конечно, мы сделаем определенные правки", — сказал он в ходе выступления на комитете ГФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, на котором депутаты общаются с кандидатом на пост вице-премьера. Утверждение вице-премьеров на пост будет проходить на одном из пленарных заседаний Госдумы. Савельев отметил, что к транспортной отрасли напрямую относятся следующие национальные цели развития страны: комфортная безопасная среда для жизни, устойчивая и динамичная экономика и цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

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госдума, правительство рф, минтранс рф, виталий савельев