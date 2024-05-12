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Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
Комитет ГД по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры. Об этом сообщил депутат ГД Евгений Попов. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T15:28+0300
2024-05-12T15:28+0300
2024-05-12T15:28+0300
кабмин
госдума
максут шадаев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры. Об этом сообщил депутат ГД Евгений Попов. "ИТ-Комитет поддержал кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, максут шадаев
Кабмин, Госдума, Максут Шадаев
Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
Попов: Комитет ГД рекомендовал утвердить Шадаева на пост главы Минцифры
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по информполитике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Максута Шадаева на пост главы Минцифры. Об этом сообщил депутат ГД Евгений Попов.
"ИТ-Комитет поддержал кандидатуру Шадаева на пост главы Минцифры", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
Комитет ГД поддержал кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера