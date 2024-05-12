https://1prime.ru/20240512/siluanov-848078472.html

Силуанов предложил дальше развивать бюджетное правило и ФНБ

Силуанов предложил дальше развивать бюджетное правило и ФНБ - 12.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов предложил дальше развивать бюджетное правило и ФНБ

Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния (ФНБ) как инструменты бюджетной... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T12:36+0300

2024-05-12T12:36+0300

2024-05-12T13:20+0300

экономика

минфин

антон силуанов

бюджетное правило

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сохранить на среднесрочный период и дальше развивать бюджетное правило и Фонд национального благосостояния (ФНБ) как инструменты бюджетной устойчивости, они показали свою эффективность, заявил исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов.Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным."Бюджетное правило - это элемент нашей сбалансированной бюджетной политики, о котором говорил президент. И президент неоднократно повторял, что нам надо выстраивать политику с учетом принципов и правил, которые обеспечивают стабильность бюджетной политики, горизонты бюджетных расходов, с тем чтобы бюджет был основой макроэкономической политики", - сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."Как раз бюджетное правило и ФНБ как один из элементов формирования резервных средств на случай колебаний внешнеэкономической конъюнктуры - эти элементы сохранятся в нашей структуре бюджетной политики на предстоящий среднесрочный период... Мы видим, что эти инструменты показали свою эффективность", - сказал Силуанов."Начиная со следующего года Минфин планирует использовать средства ФНБ исключительно на инвестиционное развитие. У нас общий объем фонда национального благосостояния составляет чуть больше 12 триллионов рублей", - отметил Силуанов.

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минфин, антон силуанов, бюджетное правило