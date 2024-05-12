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Силуанов признал необходимость изменения бюджетного процесса
Силуанов признал необходимость изменения бюджетного процесса - 12.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов признал необходимость изменения бюджетного процесса
Исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам согласился... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:07+0300
2024-05-12T14:07+0300
2024-05-12T14:07+0300
экономика
минфин
антон силуанов
бюджет
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам согласился с тем, что необходимо возвращаться на обычный режим бюджетного процесса. Соответствующий вопрос Силуанову задал председатель комитета Андрей Макаров. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. "Ковид, санкции... достаточно такой экстремальный режим, который требовал экстремальных бюджетных процедур. Очевидно, что с этой задачей и правительство, и министерство финансов безусловно справилось. Но не пора ли нам возвращаться к нормальному бюджетному процессу? К нормальным процедурам, когда поправки к бюджету, перераспределение средств уже будет проходить не только бюджетной росписью, не только в рамках деятельности комиссии, а чтобы это можно было рассматривать на трехсторонних комиссиях, все комитеты, все депутаты могли принимать участие", - сказал Макаров. "Никто не предлагает отнимать механизмы, которые позволяют экстренно реагировать на вопросы, которые возникают и которые надо решать немедленно", - подчеркнул при этом Макаров. "Сегодня действует комиссионный механизм, когда быстро принимаются важные для бюджета решения. Но я полностью согласен с тем, что нам необходимо двигаться к тому, чтобы мы переходили на обычный, нормальный режим, когда депутаты принимают закон о бюджете и когда депутаты рассматривают поправки к закону о бюджете. Поэтому в этом году все те предложения, которые поставил перед нами президент, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, мы будем вносить через поправки в закон о бюджете", - ответил Силуанов.
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минфин, антон силуанов, бюджет
Экономика, Минфин, Антон Силуанов, бюджет
Силуанов признал необходимость изменения бюджетного процесса
Силуанов: необходимо вернуться к обычному режиму бюджетного процесса
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра финансов и кандидат на должность главы Минфина Антон Силуанов на комитете Государственной Думы по бюджету и налогам согласился с тем, что необходимо возвращаться на обычный режим бюджетного процесса. Соответствующий вопрос Силуанову задал председатель комитета Андрей Макаров.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
"Ковид, санкции... достаточно такой экстремальный режим, который требовал экстремальных бюджетных процедур. Очевидно, что с этой задачей и правительство, и министерство финансов безусловно справилось. Но не пора ли нам возвращаться к нормальному бюджетному процессу? К нормальным процедурам, когда поправки к бюджету, перераспределение средств уже будет проходить не только бюджетной росписью, не только в рамках деятельности комиссии, а чтобы это можно было рассматривать на трехсторонних комиссиях, все комитеты, все депутаты могли принимать участие", - сказал Макаров.
"Никто не предлагает отнимать механизмы, которые позволяют экстренно реагировать на вопросы, которые возникают и которые надо решать немедленно", - подчеркнул при этом Макаров.
"Сегодня действует комиссионный механизм, когда быстро принимаются важные для бюджета решения. Но я полностью согласен с тем, что нам необходимо двигаться к тому, чтобы мы переходили на обычный, нормальный режим, когда депутаты принимают закон о бюджете и когда депутаты рассматривают поправки к закону о бюджете. Поэтому в этом году все те предложения, которые поставил перед нами президент, которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований в текущем году, мы будем вносить через поправки в закон о бюджете", - ответил Силуанов.
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