https://1prime.ru/20240512/siluanov-848082110.html
В ГД рекомендовали Силуанова на пост главы Минфина
В ГД рекомендовали Силуанова на пост главы Минфина - 12.05.2024, ПРАЙМ
В ГД рекомендовали Силуанова на пост главы Минфина
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов. Об этом сообщил председатель комитета Андрей... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:22+0300
2024-05-12T14:22+0300
2024-05-12T14:28+0300
кабмин
госдума
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Макаров. "Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", — заявил Макаров после голосования депутатов. Сейчас Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, антон силуанов, минфин рф
Кабмин, Госдума, Антон Силуанов, Минфин РФ
В ГД рекомендовали Силуанова на пост главы Минфина
Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендовал утвердить Силуанова главой Минфина
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по бюджету и налогам рекомендует утвердить кандидатуру Антона Силуанова на должность министра финансов. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Макаров.
"Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать", — заявил Макаров после голосования депутатов.
Сейчас Силуанов является исполняющим обязанности министра финансов.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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