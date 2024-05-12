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Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса РФ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса РФ
Комитет ГД по транспорту единогласно поддержал кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:59+0300
2024-05-12T17:16+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по транспорту единогласно поддержал кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, который присутствует на заседании комитета. "Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит "на земле". Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после - вице-премьером!", — сказал Хамзаев.Старовойт по итогам заседания комитета пообещал работать над ремонтом автодорог, развитием железнодорожного и водного транспорта."Те вопросы, которые были озвучены, они мне понятны сегодня как губернатору. Мы говорили о ремонте, содержании автомобильных дорог, о развитии водных путей и сообщений, о развитии железнодорожного транспорта. И уже в конце прозвучали задачи и просьбы депутатов Государственной Думы, представителей регионов. Поэтому еще раз спасибо за поддержку. Будем работать дальше", — заявил он а также поблагодарил депутатов Госдумы и назвал состоявшуюся встречу содержательным и профессиональным разговором.Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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госдума, правительство рф, минтранс рф
Кабмин, Госдума, Правительство РФ, Минтранс РФ
16:59 12.05.2024 (обновлено: 17:16 12.05.2024)
 
Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса РФ

Хамзаев: Комитет ГД рекомендовал утвердить Старовойта на пост главы Минтранса

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Комитет ГД по транспорту единогласно поддержал кандидатуру главы Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта РФ и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев, который присутствует на заседании комитета.
"Присутствую на комитете по транспорту, члены которого единогласно поддержали кандидатуры Савельева на должность вице-премьера и Старовойта на должность министра транспорта. Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит "на земле". Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера. Показатель эффективности, это первый министр транспорта, который стал после - вице-премьером!", — сказал Хамзаев.
Старовойт по итогам заседания комитета пообещал работать над ремонтом автодорог, развитием железнодорожного и водного транспорта.
"Те вопросы, которые были озвучены, они мне понятны сегодня как губернатору. Мы говорили о ремонте, содержании автомобильных дорог, о развитии водных путей и сообщений, о развитии железнодорожного транспорта. И уже в конце прозвучали задачи и просьбы депутатов Государственной Думы, представителей регионов. Поэтому еще раз спасибо за поддержку. Будем работать дальше", — заявил он а также поблагодарил депутатов Госдумы и назвал состоявшуюся встречу содержательным и профессиональным разговором.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок - 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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Комитет ГД рекомендовал утвердить Хуснуллина на пост вице-премьера
16:19
 
КабминГосдумаПравительство РФМинтранс РФ
 
 
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