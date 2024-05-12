Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240512/svo-848073182.html
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела - 12.05.2024, ПРАЙМ
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела
В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T07:01+0300
2024-05-12T07:08+0300
спецоперация на украине
россия
белгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862247_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_591942fb13560484d6c929cb230cba4d.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Как сообщалось ранее, в результате атаки ВСУ, которая произошла в субботу вечером, пострадали 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта и остекление в четырех социально значимых объектах. В то же время произошло возгорание шести автомобилей, а в целом были повреждены 21 транспортное средство. По данным МО РФ, дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной 12 снарядов РСЗО Vampire. В своем сообщении глава региона отметил: "Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения". Наибольший ущерб был нанесен спортивному комплексу "Сирень", но восстановление, как отмечается, начнется уже в ближайшее время.
https://1prime.ru/20240512/pozhar-848073044.html
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862247_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_caeabfb271d4c59f32b06d1b964ec5d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белгород
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, БЕЛГОРОД
07:01 12.05.2024 (обновлено: 07:08 12.05.2024)
 
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела

Гладков: при массированном обстреле Белгорода пострадали более 300 квартир

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .
Как сообщалось ранее, в результате атаки ВСУ, которая произошла в субботу вечером, пострадали 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта и остекление в четырех социально значимых объектах. В то же время произошло возгорание шести автомобилей, а в целом были повреждены 21 транспортное средство. По данным МО РФ, дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной 12 снарядов РСЗО Vampire.
В своем сообщении глава региона отметил: "Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения".
Сотрудники МЧС - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Падение БПЛА вызвало пожар на Волгоградском НПЗ
06:40
Наибольший ущерб был нанесен спортивному комплексу "Сирень", но восстановление, как отмечается, начнется уже в ближайшее время.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯБЕЛГОРОД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала