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Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела

Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела - 12.05.2024, ПРАЙМ

Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела

В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T07:01+0300

2024-05-12T07:01+0300

2024-05-12T07:08+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Как сообщалось ранее, в результате атаки ВСУ, которая произошла в субботу вечером, пострадали 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта и остекление в четырех социально значимых объектах. В то же время произошло возгорание шести автомобилей, а в целом были повреждены 21 транспортное средство. По данным МО РФ, дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной 12 снарядов РСЗО Vampire. В своем сообщении глава региона отметил: "Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения". Наибольший ущерб был нанесен спортивному комплексу "Сирень", но восстановление, как отмечается, начнется уже в ближайшее время.

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