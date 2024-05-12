https://1prime.ru/20240512/svo-848073182.html
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела - 12.05.2024, ПРАЙМ
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела
В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T07:01+0300
2024-05-12T07:01+0300
2024-05-12T07:08+0300
спецоперация на украине
россия
белгород
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862247_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_591942fb13560484d6c929cb230cba4d.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . Как сообщалось ранее, в результате атаки ВСУ, которая произошла в субботу вечером, пострадали 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта и остекление в четырех социально значимых объектах. В то же время произошло возгорание шести автомобилей, а в целом были повреждены 21 транспортное средство. По данным МО РФ, дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной 12 снарядов РСЗО Vampire. В своем сообщении глава региона отметил: "Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения". Наибольший ущерб был нанесен спортивному комплексу "Сирень", но восстановление, как отмечается, начнется уже в ближайшее время.
https://1prime.ru/20240512/pozhar-848073044.html
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846862247_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_caeabfb271d4c59f32b06d1b964ec5d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгород
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, БЕЛГОРОД
Губернатор Белгородчины сообщил о последствиях массированного обстрела
Гладков: при массированном обстреле Белгорода пострадали более 300 квартир
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. В результате массированного обстрела Белгорода в субботу пострадали свыше 300 квартир в 85 домах, четыре ИЖС, а также 14 зданий коммерческих организаций. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .
Как сообщалось ранее, в результате атаки ВСУ, которая произошла в субботу вечером, пострадали 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта и остекление в четырех социально значимых объектах. В то же время произошло возгорание шести автомобилей, а в целом были повреждены 21 транспортное средство. По данным МО РФ, дежурные средства ПВО сбили над Белгородчиной 12 снарядов РСЗО Vampire.
В своем сообщении глава региона отметил: "Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения".
Падение БПЛА вызвало пожар на Волгоградском НПЗ
Наибольший ущерб был нанесен спортивному комплексу "Сирень", но восстановление, как отмечается, начнется уже в ближайшее время.