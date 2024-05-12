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Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ" - 12.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"
Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:06+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. В частности, он заявил: "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы". В этой связи декриминализация, как считает глава межнациональной миссии, станет очередной задачей на Украине по завершению спецоперации. При этом Смирнов подчеркнул, что справиться со столь сложной задачей, учитывая специфику и множество объективных факторов, будет под силу лишь Российской Федерации и ее союзникам.
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всу, прогноз
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"
Эксперт Смирнов: остатки ВСУ в будущем превратятся в бандформирования
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
В частности, он заявил: "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы".
В этой связи декриминализация, как считает глава межнациональной миссии, станет очередной задачей на Украине по завершению спецоперации.
"Парадоксально". Российская армия сделала неэффективным главное оружие ВСУ
При этом Смирнов подчеркнул, что справиться со столь сложной задачей, учитывая специфику и множество объективных факторов, будет под силу лишь Российской Федерации и ее союзникам.