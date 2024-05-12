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Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ" - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ" - 12.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"
Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:06+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. В частности, он заявил: "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы". В этой связи декриминализация, как считает глава межнациональной миссии, станет очередной задачей на Украине по завершению спецоперации. При этом Смирнов подчеркнул, что справиться со столь сложной задачей, учитывая специфику и множество объективных факторов, будет под силу лишь Российской Федерации и ее союзникам.
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всу, прогноз
ВСУ, прогноз
08:06 12.05.2024 (обновлено: 08:12 12.05.2024)
 
Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"

Эксперт Смирнов: остатки ВСУ в будущем превратятся в бандформирования

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© Фото : NATO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
В частности, он заявил: "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы".
В этой связи декриминализация, как считает глава межнациональной миссии, станет очередной задачей на Украине по завершению спецоперации.
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Вчера, 11:46
При этом Смирнов подчеркнул, что справиться со столь сложной задачей, учитывая специфику и множество объективных факторов, будет под силу лишь Российской Федерации и ее союзникам.
 
ВСУпрогноз
 
 
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