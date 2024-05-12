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Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"

Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ" - 12.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о будущем "остатков ВСУ"

Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T08:06+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Посоле завершения спецоперации на Украине остатки украинской армии превратятся в вооруженные банды и станут угрозой для всей Европы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. В частности, он заявил: "После окончания СВО остатки украинской армии превратятся в вооруженные до зубов банды, которые будут представлять угрозу не только для мирных жителей, но и для всей Европы". В этой связи декриминализация, как считает глава межнациональной миссии, станет очередной задачей на Украине по завершению спецоперации. При этом Смирнов подчеркнул, что справиться со столь сложной задачей, учитывая специфику и множество объективных факторов, будет под силу лишь Российской Федерации и ее союзникам.

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