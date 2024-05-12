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Не надо быть гением. Экс-сотрудник Пентагона предсказал крах ЦРУ на Украине
Не надо быть гением. Экс-сотрудник Пентагона предсказал крах ЦРУ на Украине - 12.05.2024, ПРАЙМ
Не надо быть гением. Экс-сотрудник Пентагона предсказал крах ЦРУ на Украине
У Соединенных Штатов и, в частности, ЦРУ длинный список неудачных операций по всему миру, и нет никаких оснований полагать, что авантюра на Украине не пополнит... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:55+0300
2024-05-12T11:55+0300
2024-05-12T12:51+0300
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. У Соединенных Штатов и, в частности, ЦРУ длинный список неудачных операций по всему миру, и нет никаких оснований полагать, что авантюра на Украине не пополнит этот список. США собирались обезглавить русского медведя, подтянув Киев к Западу и НАТО, но что-то пошло не так, пишет в объемной статье для The Daily Caller бывший пресс-секретарь Пентагона, советник по нацбезопасности в сенате США Морган Мерфи.В статье он описывает ряд провальных зарубежных операций ЦРУ и США в целом. Отметив, что "ЦРУ терпело одно фиаско за другим", экс-представитель Пентагона напомнил, например, как в 1949 году американская разведка утверждала, что Советский Союз не сможет создать ядерное оружие еще четыре года, а через три дня пришло сообщение, что у Советов есть бомба.Вспомнил Мерфи и 2021 год, когда спецслужбы США сообщили, что афганские силы нацбезопасности смогут удерживать Кабул в течение года, а тот пал в считанные часы.Наконец, в 2022-м американская разведка предсказала, что Киев падет в течение нескольких дней после ввода ВС России. "Прошло два года, а Киев все еще относится к Украине", - отмечает Мерфи, после чего откручивает время назад – к началу протестов на Украине в 2013 году.По его словам, тогда с подачи разведки американские чиновники решили, что смогут "обезглавить русского медведя", если подтянут Украину к Европе, НАТО и США, и поддержали свержение украинского президента Украины Виктора Януковича.А в 2020-м, спустя полтора месяца после вступления в должность президента Джо Байдена США выделил на помощь Украине $125 млн."По состоянию на третью декаду апреля эта цифра превысила 185 миллиардов долларов", - констатирует автор статьи."У Америки длинный список неудачных интервенций, основанных на плохих разведданных: Афганистан, Ливия, Ирак, Панама, Гаити, Сербия, Гренада, Иран, Южный Вьетнам, Конго, Куба, Гватемала, Албания, Доминиканская Республика и другие. Не нужно быть гением разведки, чтобы предсказать конечный результат очередной авантюры США — на Украине", - подытоживает Мерфи.Читайте статью целиком на сайте ИноСМИ
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сша, цру, украина
Спецоперация на Украине, США, ЦРУ, УКРАИНА
Не надо быть гением. Экс-сотрудник Пентагона предсказал крах ЦРУ на Украине
Daily Caller: авантюра на Украине пополнит длинный список провалов ЦРУ
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ.
У Соединенных Штатов и, в частности, ЦРУ длинный список неудачных операций по всему миру, и нет никаких оснований полагать, что авантюра на Украине не пополнит этот список. США собирались обезглавить русского медведя, подтянув Киев к Западу и НАТО, но что-то пошло не так, пишет в объемной статье для The Daily Caller
бывший пресс-секретарь Пентагона, советник по нацбезопасности в сенате США Морган Мерфи.
В статье он описывает ряд провальных зарубежных операций ЦРУ и США в целом. Отметив, что "ЦРУ терпело одно фиаско за другим", экс-представитель Пентагона напомнил, например, как в 1949 году американская разведка утверждала, что Советский Союз не сможет создать ядерное оружие еще четыре года, а через три дня пришло сообщение, что у Советов есть бомба.
Вспомнил Мерфи и 2021 год, когда спецслужбы США сообщили, что афганские силы нацбезопасности смогут удерживать Кабул в течение года, а тот пал в считанные часы.
Наконец, в 2022-м американская разведка предсказала, что Киев падет в течение нескольких дней после ввода ВС России. "Прошло два года, а Киев все еще относится к Украине", - отмечает Мерфи, после чего откручивает время назад – к началу протестов на Украине в 2013 году.
Бывший аналитик ЦРУ сделал предупреждение НАТО
По его словам, тогда с подачи разведки американские чиновники решили, что смогут "обезглавить русского медведя", если подтянут Украину к Европе, НАТО и США, и поддержали свержение украинского президента Украины Виктора Януковича.
А в 2020-м, спустя полтора месяца после вступления в должность президента Джо Байдена США выделил на помощь Украине $125 млн.
"По состоянию на третью декаду апреля эта цифра превысила 185 миллиардов долларов", - констатирует автор статьи.
"У Америки длинный список неудачных интервенций, основанных на плохих разведданных: Афганистан, Ливия, Ирак, Панама, Гаити, Сербия, Гренада, Иран, Южный Вьетнам, Конго, Куба, Гватемала, Албания, Доминиканская Республика и другие. Не нужно быть гением разведки, чтобы предсказать конечный результат очередной авантюры США — на Украине", - подытоживает Мерфи.
Читайте статью целиком на сайте ИноСМИ