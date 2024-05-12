Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал ключевые задачи ТЭК - 12.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240512/tek-848078196.html
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Новак назвал ключевые задачи ТЭК - 12.05.2024, ПРАЙМ
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:19+0300
2024-05-12T12:46+0300
энергетика
тэк
новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала."Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике."И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
https://1prime.ru/20240512/novak-848078785.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тэк, новак
Энергетика, ТЭК, НОВАК
12:19 12.05.2024 (обновлено: 12:46 12.05.2024)
 
Новак назвал ключевые задачи ТЭК

Новак: обеспечение рынка качественными энергоресурсами — ключевая задача ТЭК

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала.
"Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик
12:45
 
ЭнергетикаТЭКНОВАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала