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Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Новак назвал ключевые задачи ТЭК - 12.05.2024, ПРАЙМ
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:19+0300
2024-05-12T12:19+0300
2024-05-12T12:46+0300
энергетика
тэк
новак
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала."Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике."И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
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тэк, новак
Новак назвал ключевые задачи ТЭК
Новак: обеспечение рынка качественными энергоресурсами — ключевая задача ТЭК
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала.
"Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.
Новак рассказал, чем должно сопровождаться вхождение РФ в топ-4 экономик