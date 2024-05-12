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Новак назвал ключевые задачи ТЭК

Новак назвал ключевые задачи ТЭК - 12.05.2024, ПРАЙМ

Новак назвал ключевые задачи ТЭК

Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T12:19+0300

2024-05-12T12:19+0300

2024-05-12T12:46+0300

энергетика

тэк

новак

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Кандидат на должность вице-премьера, и.о. заместителя председателя правительства Александр Новак назвал ключевыми задачами топливно-энергетического комплекса обеспечение внутреннего рынка качественными энергоресурсами и реализацию экспортного потенциала."Ключевая задача - это обеспечение внутреннего рынка качественными энергетическими ресурсами. Это, по сути дела, вопрос безопасности страны. Мы должны обеспечивать такое производство и качество продукции, которое бы развивало, поддерживало и обеспечивало не только предприятия нашей внутренней экономики и промышленности, но и населения", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике."И второе, безусловно, направление ключевое, которое очень важным считаем, которое на сегодняшний день формирует в том числе и наши доходы бюджета - это реализация нашего экспортного потенциала", - добавил Новак.

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тэк, новак