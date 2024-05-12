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"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России - 12.05.2024, ПРАЙМ
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"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России
"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России - 12.05.2024, ПРАЙМ
"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России
Секретным оружием президента России Владимира Путина в его следующем шаге по подрыву Североатлантического альянса может стать Дональд Трамп. Именно он может... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T09:12+0300
2024-05-12T09:14+0300
политика
россия
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Секретным оружием президента России Владимира Путина в его следующем шаге по подрыву Североатлантического альянса может стать Дональд Трамп. Именно он может стать "своим человеком в Белом доме" для Российской Федерации, утверждается в публикации британского издания Express.Москва, как утверждается в статье, разрабатывает различные способы нанесения ударов по Евросоюзу, включая и поддержку со стороны "пророссийских банд мотоциклистов", и применение технологий глушения сигнала GPS.При этом подчеркивается, что в связи с крупномасштабным конфликтом на Украине возникли вопросы об уязвимости НАТО.В материале фигурирует Кейр Джайлс, представленный как "исследователь, специализирующийся на России", который "проанализировал потенциальные стратегии Москвы в отношении НАТО". Согласно выводам этого исследователя, на которые опираются авторы статьи, переизбрание Трампа сыграет на руку Российской Федерации в контексте украинского конфликта. При этом Джайлс, как указывается в статье, подверг критике Трампа за его "постоянную поддержку России".В своём анализе Джайлс отмечает: "России не нужно наносить удар по США. Они уже нанесли его, - приводит высказывание Джайлса Express. - Если они добьются переизбрания своего человека в ноябре, им не нужно будет наносить удар по США, потому что он будет очень усердно работать на их благо изнутри Белого дома".В то же время Джайлс, как указывается в материале, отметил, что прямой конфликт с Соединенными Штатами – это последнее, чего хочет Россия.
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Политика, РОССИЯ, Дональд Трамп, УКРАИНА
09:12 12.05.2024 (обновлено: 09:14 12.05.2024)
 
"Удар не понадобится". В Британии рассказали о секретном оружии России

Express: Дональд Трамп может стать секретным оружием России при подрыве НАТО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Секретным оружием президента России Владимира Путина в его следующем шаге по подрыву Североатлантического альянса может стать Дональд Трамп. Именно он может стать "своим человеком в Белом доме" для Российской Федерации, утверждается в публикации британского издания Express.
Москва, как утверждается в статье, разрабатывает различные способы нанесения ударов по Евросоюзу, включая и поддержку со стороны "пророссийских банд мотоциклистов", и применение технологий глушения сигнала GPS.
При этом подчеркивается, что в связи с крупномасштабным конфликтом на Украине возникли вопросы об уязвимости НАТО.
В материале фигурирует Кейр Джайлс, представленный как "исследователь, специализирующийся на России", который "проанализировал потенциальные стратегии Москвы в отношении НАТО". Согласно выводам этого исследователя, на которые опираются авторы статьи, переизбрание Трампа сыграет на руку Российской Федерации в контексте украинского конфликта. При этом Джайлс, как указывается в статье, подверг критике Трампа за его "постоянную поддержку России".
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В своём анализе Джайлс отмечает: "России не нужно наносить удар по США. Они уже нанесли его, - приводит высказывание Джайлса Express. - Если они добьются переизбрания своего человека в ноябре, им не нужно будет наносить удар по США, потому что он будет очень усердно работать на их благо изнутри Белого дома".
В то же время Джайлс, как указывается в материале, отметил, что прямой конфликт с Соединенными Штатами – это последнее, чего хочет Россия.
 
ПолитикаРОССИЯДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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