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Кандидат на пост главы Минэнерго Цивилев рассказал о своих планах
Кандидат на пост главы Минэнерго Цивилев рассказал о своих планах - 12.05.2024, ПРАЙМ
Кандидат на пост главы Минэнерго Цивилев рассказал о своих планах
Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T12:56+0300
2024-05-12T12:56+0300
2024-05-12T12:56+0300
энергетика
минэнерго рф
сергей цивилев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов. Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным. "Вижу свою задачу работать в команде Михаила Владимировича Мишустина, который меня предложил на должность министра энергетики, под полным кураторством Александра Валентиновича Новака (кандидат на пост вице-премьера - ред.)", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике. "Опираться в своей работе буду на регионы, я из Кузбасса, как живут регионы, понимаю. Основа нашего государства - это регионы. Особое внимание должно уделяться регионам", - добавил Цивилев. До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов. Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
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минэнерго рф, сергей цивилев
Энергетика, Минэнерго РФ, Сергей Цивилев
Кандидат на пост главы Минэнерго Цивилев рассказал о своих планах
Кандидат на пост главы Минэнерго РФ планирует сделать упор на развитие регионов
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Кандидат на пост главы Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что на этой должности планирует делать акцент на развитие регионов.
Комитеты Госдумы 12 мая рассматривают кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным.
"Вижу свою задачу работать в команде Михаила Владимировича Мишустина, который меня предложил на должность министра энергетики, под полным кураторством Александра Валентиновича Новака (кандидат на пост вице-премьера - ред.)", - сказал он на встрече с комитетом Госдумы по энергетике.
"Опираться в своей работе буду на регионы, я из Кузбасса, как живут регионы, понимаю. Основа нашего государства - это регионы. Особое внимание должно уделяться регионам", - добавил Цивилев.
До этого Минэнерго РФ с ноября 2020 года возглавлял Николай Шульгинов.
Цивилев родился в 1961 году в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей". Более шести лет был главой Кемеровской области - Кузбасса. С энергетикой Цивилева связывает долгая работа в угледобывающем регионе, а также долгое руководство угледобывающей компанией "Колмар".
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