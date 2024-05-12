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Названы факторы, изменившие предпочтения россиян по покупке жилья в Турции

Названы факторы, изменившие предпочтения россиян по покупке жилья в Турции - 12.05.2024, ПРАЙМ

Названы факторы, изменившие предпочтения россиян по покупке жилья в Турции

Рост цен на жилье и экономический кризис изменили предпочтения граждан РФ по покупке недвижимости в Турции, отныне республика стала восприниматься россиянами... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T09:51+0300

2024-05-12T09:51+0300

2024-05-12T09:52+0300

экономика

турция

недвижимость

россияне

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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Рост цен на жилье и экономический кризис изменили предпочтения граждан РФ по покупке недвижимости в Турции, отныне республика стала восприниматься россиянами как "дорогая" по сравнению со своими конкурентами, пишет в воскресенье газета Dünya. Рост цен на жилье в турецкой курортной Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, сообщала в феврале газета Posta. По сведениям газеты, тенденция к изменению отразилась и в статистических данных. "После начала российско-украинской войны в 2022 году цены на аренду и продажу жилья в городе, который был практически наводнен россиянами, также достигли пика. Однако покупки недвижимости иностранными инвесторами, которые в 2022 году составляли 22 тысячи 17 единиц, в 2023 году сократились на 41% и снизились до 12 тысяч 901 единицы. Согласно данным, предоставленным компанией Eva Real Estate Appraisal на основе статистики департамента земельного кадастра иностранных государств, в первом квартале этого года иностранные инвесторы приобрели в городе (Анталья) 2258 объектов недвижимости. Эта цифра свидетельствует о снижении на 48% по сравнению с первым кварталом 2023 года", - пишет издание. Газета отмечает, что покупки недвижимости российскими инвесторами по всей стране также снизились. "Число объектов недвижимости, купленных россиянами в Турции, которое достигло 17 143 в 2022 году, сократилось на 35%, до 11 800 в 2023 году. В первом квартале этого года количество инвестиций россиян в недвижимость Турции составило 1532 квартиры, что на 65% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. В первом квартале 2023 года этот показатель составлял 4214 квартир, а в первом квартале 2022 года - 1629 квартир. Общее количество инвестиций в недвижимость, сделанных российскими инвесторами в Турции с 2022 года, достигло 29 683 квартир, и эти инвестиции соответствовали площади 348 тысяч 385 квадратных метров", - уточняет издание. Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34%, до чуть более 100 тысяч.

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турция, недвижимость, россияне