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ВС России нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области - 12.05.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
ВС России нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области - 12.05.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в воскресенье агентству РИА Новости... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T08:24+0300
2024-05-12T08:24+0300
спецоперация на украине
харьковская область
вс рф
ракетные удары
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ДОНЕЦК, 12 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в воскресенье агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Он сообщил, что вечером 11 мая были слышны взрывы в пригороде Харькова, в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. По его словам, взрыв был очень мощный и хорошо слышался даже в центре города. В подполье предположили, что в том направлении находится большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Отмечается, что харьковская агентура несколько раз фиксировала движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода. "В 22:40 был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, множество "скорых", четыре пожарных расчета, удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ", — заявил Лебедев и добавил, что Чугуев является городом, в котором идет снабжение войск, направляемых на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений. По словам Лебедева, также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске. Он пояснил, что связи с самим городом нет, "ВСУ глушит все, что возможно". По его данным один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. Кроме того, со ссылкой на сообщение агентуры, он рассказал, что "за полтора часа три "Камаза" "груз 200" выехали на запад, на Полтаву-Киев".
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харьковская область, вс рф, ракетные удары
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ВС РФ, ракетные удары
08:24 12.05.2024
 
ВС России нанесли удары по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС России ударили по технике и боевикам ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ДОНЕЦК, 12 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал в воскресенье агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Он сообщил, что вечером 11 мая были слышны взрывы в пригороде Харькова, в северном направлении, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. По его словам, взрыв был очень мощный и хорошо слышался даже в центре города.
В подполье предположили, что в том направлении находится большой пустырь и несколько лесопарковых зон, при этом проезд гражданским лицам туда закрыт уже несколько месяцев. Отмечается, что харьковская агентура несколько раз фиксировала движение машин РСЗО в направлении пустыря, откуда производились залпы в сторону Белгорода.
"В 22:40 был взрыв в городе Чугуев… По косвенным данным, множество "скорых", четыре пожарных расчета, удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ", — заявил Лебедев и добавил, что Чугуев является городом, в котором идет снабжение войск, направляемых на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование потрепанных украинских подразделений.
По словам Лебедева, также есть сведения и о "нескольких "прилетах" за ночь в Волчанске. Он пояснил, что связи с самим городом нет, "ВСУ глушит все, что возможно". По его данным один из ударов в районе четырех утра сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени.
Кроме того, со ссылкой на сообщение агентуры, он рассказал, что "за полтора часа три "Камаза" "груз 200" выехали на запад, на Полтаву-Киев".
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