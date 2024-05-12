https://1prime.ru/20240512/ukraina-848093846.html

В Киеве назвали "плохими новостями" решение назначить нового главу МО РФ

В Киеве назвали "плохими новостями" решение назначить нового главу МО РФ - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Киеве назвали "плохими новостями" решение назначить нового главу МО РФ

Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ стали "плохими новостями" для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T23:28+0300

2024-05-12T23:28+0300

2024-05-12T23:28+0300

кабмин

украина

андрей белоусов

мо россии

сергей шойгу

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ стали "плохими новостями" для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Совет Федерации ранее в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин рекомендовал Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", — написал Кущ в социальной сети. По его мнению, теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства". Кущ считает, что Белоусов сыграл роль "в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям".Одиннадцатого мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.

https://1prime.ru/20240512/minoborony-848092966.html

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украина, андрей белоусов, мо россии, сергей шойгу