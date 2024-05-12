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Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев

Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ

Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев

Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности,... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T13:12+0300

2024-05-12T13:12+0300

2024-05-12T13:12+0300

экономика

урожай

минсельхоз рф

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев. Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса. "Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.

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урожай, минсельхоз рф, дмитрий патрушев