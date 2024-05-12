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Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:12+0300
2024-05-12T13:12+0300
экономика
урожай
минсельхоз рф
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев. Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса. "Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
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урожай, минсельхоз рф, дмитрий патрушев
Экономика, урожай, Минсельхоз РФ, Дмитрий Патрушев
13:12 12.05.2024
 
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев

Патрушев: РФ в 2024 году получит урожаи, нужные для продбезопасности

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© POOL
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев.
Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса.
"Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
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ЭкономикаурожайМинсельхоз РФДмитрий Патрушев
 
 
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