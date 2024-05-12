https://1prime.ru/20240512/urozhay-848079897.html
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев - 12.05.2024, ПРАЙМ
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности,... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T13:12+0300
2024-05-12T13:12+0300
2024-05-12T13:12+0300
экономика
урожай
минсельхоз рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8833bc3d7094b07e4791330ca2855f.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. "Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев. Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса. "Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
https://1prime.ru/20240512/tek-848078196.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b7b3dfc1264c1fddd2f3fb1baae9101.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урожай, минсельхоз рф, дмитрий патрушев
Экономика, урожай, Минсельхоз РФ, Дмитрий Патрушев
Россия получит урожаи, нужные для продбезопасности, заявил Патрушев
Патрушев: РФ в 2024 году получит урожаи, нужные для продбезопасности
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в 2024 г, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.
"Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", - сказал Патрушев.
Он отметил, что это позволит России насытить внутренний рынок, а также продолжить исполнять экспортные обязательства. Это не только заслуга аграриев, которые работают при любых условиях, подчеркнул Патрушев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса.
"Только начиная с 2018 года финансирование нашей с вами отрасли удвоилось", - добавил Патрушев.
Новак назвал ключевые задачи ТЭК