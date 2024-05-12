https://1prime.ru/20240512/vitse-premer-848082598.html
Комитет ГД рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет ГД рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера - 12.05.2024, ПРАЙМ
Комитет ГД рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T14:31+0300
2024-05-12T14:31+0300
2024-05-12T14:31+0300
кабмин
россия
патрушев
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко. Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка". С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ. Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок — 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств. 11 мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала. Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру. Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.
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россия, патрушев
Комитет ГД рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
Комитет ГД рекомендовал утвердить Патрушева на пост вице-премьера
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате утвердить кандидатуру исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера, курирующего вопросы экологии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить Патрушева вице-премьером РФ вместо Виктории Абрамченко.
Патрушев родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999-2002 годах работал в министерстве транспорта, с 2004 года - в Банке внешней торговли (с 2007 года - банк ВТБ), в 2010-2018 годах занимал должность председателя правления "Россельхозбанка".
С 18 мая 2018 года был назначен министром сельского хозяйства РФ.
Президент России предлагает Госдуме кандидатуру премьера в течение двух недель с момента инаугурации, то есть до 20 мая включительно. Однако в этот раз Владимир Путин назвал имя Михаила Мишустина вскоре после церемонии. Следом нижняя палата парламента рассматривает представление в отведенный срок — 14 дней. Если депутаты соглашаются, президент назначает премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатуры своих заместителей и глав ведомств.
Аграрный комитет ГД поддержал кандидатуры Патрушева и Лут
11 мая глава государства утвердил структуру нового правительства. Теперь премьер-министр имеет десять заместителей. Должность вице-премьера — главы Минпромторга из списка пропала.
Новое правительство страны также имеет 21 министерство. МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст по-прежнему напрямую подчинены президенту. Остальные — премьер-министру.
Кандидатуры на пост руководителей МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД Путин внесет в Совет Федерации для консультаций в ближайшие дни. Сенаторы письменно уведомят главу государства о своем решении.