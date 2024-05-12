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ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - 12.05.2024, ПРАЙМ
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ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая - 12.05.2024, ПРАЙМ
ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая
Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:36+0300
2024-05-12T16:36+0300
кабмин
татьяна голикова
антон котяков
вице-премьеры
госдума
россия
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост Министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. "Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра Министра труда Котякова Антона Олеговича", — сказал Нилов.Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.Татьяна Голикова с 18 мая 2018 года по 7 мая 2024 года занимала пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, с 7 мая 2024 года — и.о. зампредседателя правительства РФ.
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татьяна голикова, антон котяков, вице-премьеры, госдума, россия
Кабмин, Татьяна Голикова, Антон Котяков, вице-премьеры, Госдума, РОССИЯ
16:36 12.05.2024
 
ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера 13 мая

ГД рассмотрит кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера по соцвопросам 13 мая

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит кандидатуру Татьяны Голиковой на пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам 13 мая, а кандидатуру Антона Котякова на пост Министра труда 14 мая, сообщил журналистам глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
"Уже завтра состоится заседание ГД, где будет рассмотрена кандидатура Татьяны Алексеевны Голиковой, а послезавтра Министра труда Котякова Антона Олеговича", — сказал Нилов.
Антон Котяков был назначен министром труда и социальной защиты 21 января 2020 года указом президента РФ, с 7 мая 2024 года является и.о. министра труда и соцзащиты.
Татьяна Голикова с 18 мая 2018 года по 7 мая 2024 года занимала пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, с 7 мая 2024 года — и.о. зампредседателя правительства РФ.
 
КабминТатьяна ГоликоваАнтон Котяковвице-премьерыГосдумаРОССИЯ
 
 
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