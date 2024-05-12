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На водителя утонувшего автобуса в Петербурге завели еще одно дело
На водителя утонувшего автобуса в Петербурге завели еще одно дело - 12.05.2024, ПРАЙМ
На водителя утонувшего автобуса в Петербурге завели еще одно дело
Уголовное дело о фиктивной постановке на учет не менее десяти иностранных граждан за денежное вознаграждение возбудили в отношении водителя автобуса, который... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:42+0300
2024-05-12T16:42+0300
2024-05-12T16:42+0300
происшествия
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автобус
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело о фиктивной постановке на учет не менее десяти иностранных граждан за денежное вознаграждение возбудили в отношении водителя автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК России в Telegram-канале. "В Санкт-Петербурге в отношении водителя автобуса, в результате действий которого погибли люди, возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — сказано в сообщении. Также отмечается, что ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
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санкт-петербург, автобус
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, автобус
На водителя утонувшего автобуса в Петербурге завели еще одно дело
СК: водитель утонувшего автобуса в Петербурге фиктивно регистрировал мигрантов
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело о фиктивной постановке на учет не менее десяти иностранных граждан за денежное вознаграждение возбудили в отношении водителя автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил СК России в Telegram-канале.
"В Санкт-Петербурге в отношении водителя автобуса, в результате действий которого погибли люди, возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
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