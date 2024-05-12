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Володин прокомментировал предложенный состав правительства - 12.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240512/volodin-848075645.html
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Володин прокомментировал предложенный состав правительства - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Предложенные в новый состав правительства РФ кандидатуры губернаторов являются хорошо известными для парламентариев людьми. Важно, чтобы в кабмине были те, кто... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T10:27+0300
2024-05-12T11:22+0300
кабмин
госдума
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Предложенные в новый состав правительства РФ кандидатуры губернаторов являются хорошо известными для парламентариев людьми. Важно, чтобы в кабмине были те, кто знает жизнь "на земле" в регионах. Об этом заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", — сказал он.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли — главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики — губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.Комментируя предложенную Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера, Володин отметил важность того, что президент РФ Владимир Путин и премьер слышат предложения депутатов.По его словам, в ходе утверждения председателя правительства прозвучало предложение депутатов, чтобы первым заместителем председателя правительства был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную тематику, технологии и Мишустин пообещал обсудить этот вопрос с президентом. "Мы видим, что президент слышит Государственную думу… разговор с председателем правительства имеет свой результат, сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова", — сказал Володин.Он также добавил, что в ходе обсуждения кандидатуры главы Минздрава обязательно будет поднята проблема дефицита кадров в здравоохранении. Спикер ГД напомнил, что "есть проблемы здравоохранения, дефицит кадров, более 30 тысяч врачей на сегодняшний день ждет отрасль, но их нет – это проблема"."Мы будем эту тему обязательно поднимать при обсуждении министра здравоохранения", — сказал он журналистам.Накануне было предложено переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы ведомства.По словам Володина, глядя на фамилии кандидатов в члены правительства РФ, все согласятся с тем, что они являются профессиональными и опытными людьми. При этом В Госдуме постараются основательно подойти к обсуждению кандидатур на посты в новый кабмин, прозвучат наказы, добавил спикер ГД.Он подчеркнул, что фактически это диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей, будут озвучиваться проблемы, а предложения, как их решать, будут обсуждаться.Спикер также заявил, что ГД приглашает на обсуждение кандидатур членов правительства руководителей профсоюзов и делового сообщества, Союза ректоров России.
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госдума, вячеслав володин
Кабмин, Госдума, Вячеслав Володин
10:27 12.05.2024 (обновлено: 11:22 12.05.2024)
 
Володин прокомментировал предложенный состав правительства

Володин: важно, чтобы в правительстве были люди, знающие жизнь "на земле"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Предложенные в новый состав правительства РФ кандидатуры губернаторов являются хорошо известными для парламентариев людьми. Важно, чтобы в кабмине были те, кто знает жизнь "на земле" в регионах. Об этом заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают как устроена жизнь на земле", — сказал он.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли — главу Калининградской области Антона Алиханова, на пост министра энергетики — губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Комментируя предложенную Мишустиным кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера, Володин отметил важность того, что президент РФ Владимир Путин и премьер слышат предложения депутатов.
По его словам, в ходе утверждения председателя правительства прозвучало предложение депутатов, чтобы первым заместителем председателя правительства был вице-премьер, отвечающий за промышленность, оборонную тематику, технологии и Мишустин пообещал обсудить этот вопрос с президентом.
"Мы видим, что президент слышит Государственную думу… разговор с председателем правительства имеет свой результат, сегодня на должность первого заместителя председателя правительства внесена кандидатура Мантурова", — сказал Володин.
Он также добавил, что в ходе обсуждения кандидатуры главы Минздрава обязательно будет поднята проблема дефицита кадров в здравоохранении. Спикер ГД напомнил, что "есть проблемы здравоохранения, дефицит кадров, более 30 тысяч врачей на сегодняшний день ждет отрасль, но их нет – это проблема".
"Мы будем эту тему обязательно поднимать при обсуждении министра здравоохранения", — сказал он журналистам.
Накануне было предложено переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы ведомства.
По словам Володина, глядя на фамилии кандидатов в члены правительства РФ, все согласятся с тем, что они являются профессиональными и опытными людьми. При этом В Госдуме постараются основательно подойти к обсуждению кандидатур на посты в новый кабмин, прозвучат наказы, добавил спикер ГД.
Он подчеркнул, что фактически это диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей, будут озвучиваться проблемы, а предложения, как их решать, будут обсуждаться.
Спикер также заявил, что ГД приглашает на обсуждение кандидатур членов правительства руководителей профсоюзов и делового сообщества, Союза ректоров России.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
СЗРП не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин, заявил Миронов
08:52
 
КабминГосдумаВячеслав Володин
 
 
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