https://1prime.ru/20240512/voprosy-848076269.html

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - 12.05.2024, ПРАЙМ

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Кандидатам на посты в кабмин "не позавидуешь", невозможно предугадать, какие им будут заданы вопросы, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T11:28+0300

2024-05-12T11:28+0300

2024-05-12T11:35+0300

кабмин

вячеслав володин

кандидаты

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84008/05/840080586_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_319312a1a797803357b73f07253f86e0.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кандидатам на посты в кабмин "не позавидуешь", невозможно предугадать, какие им будут заданы вопросы, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", — сказал он. По его словам, каждая фракция в ГД сможет сформулировать свой вопрос и обосновать свою позицию при обсуждении кандидатур.Спикер ГД выразил надежду на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Госдумы в новый состав правительства РФ.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства РФ.

https://1prime.ru/20240512/volodin-848075645.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, кандидаты, госдума