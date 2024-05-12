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Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - 12.05.2024, ПРАЙМ
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Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - 12.05.2024, ПРАЙМ
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Кандидатам на посты в кабмин "не позавидуешь", невозможно предугадать, какие им будут заданы вопросы, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T11:28+0300
2024-05-12T11:35+0300
кабмин
вячеслав володин
кандидаты
госдума
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кандидатам на посты в кабмин "не позавидуешь", невозможно предугадать, какие им будут заданы вопросы, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. "Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", — сказал он. По его словам, каждая фракция в ГД сможет сформулировать свой вопрос и обосновать свою позицию при обсуждении кандидатур.Спикер ГД выразил надежду на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Госдумы в новый состав правительства РФ.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства РФ.
https://1prime.ru/20240512/volodin-848075645.html
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вячеслав володин, кандидаты, госдума
Кабмин, Вячеслав Володин, Кандидаты, Госдума
11:28 12.05.2024 (обновлено: 11:35 12.05.2024)
 
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Володин: кандидатам в кабмин не позавидуешь, надо быть готовым к любому вопросу

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Кандидатам на посты в кабмин "не позавидуешь", невозможно предугадать, какие им будут заданы вопросы, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
"Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", — сказал он.
По его словам, каждая фракция в ГД сможет сформулировать свой вопрос и обосновать свою позицию при обсуждении кандидатур.
Спикер ГД выразил надежду на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Госдумы в новый состав правительства РФ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
10:27
 
КабминВячеслав ВолодинКандидатыГосдума
 
 
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