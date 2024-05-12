https://1prime.ru/20240512/zhkkh-848085179.html

Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ

Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ - 12.05.2024, ПРАЙМ

Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ

В рамках модернизации ЖКХ, на которую предстоит направить 4,5 триллиона рублей из разных источников, предстоит подкорректировать ряд моментов в отрасли, в том... | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T16:17+0300

2024-05-12T16:17+0300

2024-05-12T16:17+0300

недвижимость

россия

ирек файзуллин

жкх

модернизация жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/84237/79/842377958_0:103:2794:1675_1920x0_80_0_0_a102df2819ec4d0680195bcdfa184d70.jpg

МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В рамках модернизации ЖКХ, на которую предстоит направить 4,5 триллиона рублей из разных источников, предстоит подкорректировать ряд моментов в отрасли, в том числе для более эффективного освоения средств, заявил и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин. "Мы видим ряд моментов, требующих совершенствования", — сказал он на заседании комитета ГД по строительству и ЖКХ. Файзуллин пояснил, что речь идет как о законодательных изменениях, так и об использовании внутренних возможностей отрасли. Необходимо усилить контроль за инвестиционными соглашениями. Кроме того, планируется ужесточить условия лицензирования управляющих компаний. Роль жилищных инспекторов также будет усилена, отметил он.Кроме того, требуется пересмотреть подходы к капремонту разных типов домов, отметил Файзуллин. "Не может дом с лифтом платить за капремонт столько же, сколько дом без лифта. Это уже разные подходы, и те регионы, которые пришли к этим решениям, находятся в более выигрышном положении в этой части", — добавил он.

https://1prime.ru/20240411/fas-847309214.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ирек файзуллин, жкх, модернизация жкх