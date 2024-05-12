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Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ
Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ - 12.05.2024, ПРАЙМ
Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ
В рамках модернизации ЖКХ, на которую предстоит направить 4,5 триллиона рублей из разных источников, предстоит подкорректировать ряд моментов в отрасли, в том... | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T16:17+0300
2024-05-12T16:17+0300
2024-05-12T16:17+0300
недвижимость
россия
ирек файзуллин
жкх
модернизация жкх
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В рамках модернизации ЖКХ, на которую предстоит направить 4,5 триллиона рублей из разных источников, предстоит подкорректировать ряд моментов в отрасли, в том числе для более эффективного освоения средств, заявил и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин. "Мы видим ряд моментов, требующих совершенствования", — сказал он на заседании комитета ГД по строительству и ЖКХ. Файзуллин пояснил, что речь идет как о законодательных изменениях, так и об использовании внутренних возможностей отрасли. Необходимо усилить контроль за инвестиционными соглашениями. Кроме того, планируется ужесточить условия лицензирования управляющих компаний. Роль жилищных инспекторов также будет усилена, отметил он.Кроме того, требуется пересмотреть подходы к капремонту разных типов домов, отметил Файзуллин. "Не может дом с лифтом платить за капремонт столько же, сколько дом без лифта. Это уже разные подходы, и те регионы, которые пришли к этим решениям, находятся в более выигрышном положении в этой части", — добавил он.
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россия, ирек файзуллин, жкх, модернизация жкх
Недвижимость, РОССИЯ, Ирек Файзуллин, ЖКХ, модернизация ЖКХ
Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ
Файзуллин: на модернизация ЖКХ выделят 4,5 триллиона рублей
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В рамках модернизации ЖКХ, на которую предстоит направить 4,5 триллиона рублей из разных источников, предстоит подкорректировать ряд моментов в отрасли, в том числе для более эффективного освоения средств, заявил и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин.
"Мы видим ряд моментов, требующих совершенствования", — сказал он на заседании комитета ГД по строительству и ЖКХ.
Файзуллин пояснил, что речь идет как о законодательных изменениях, так и об использовании внутренних возможностей отрасли. Необходимо усилить контроль за инвестиционными соглашениями. Кроме того, планируется ужесточить условия лицензирования управляющих компаний. Роль жилищных инспекторов также будет усилена, отметил он.
Кроме того, требуется пересмотреть подходы к капремонту разных типов домов, отметил Файзуллин.
"Не может дом с лифтом платить за капремонт столько же, сколько дом без лифта. Это уже разные подходы, и те регионы, которые пришли к этим решениям, находятся в более выигрышном положении в этой части", — добавил он.
ФАС раскрыла, сколько было привлечено в ЖКХ за счет тарифов