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В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения - 12.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения
В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения - 12.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения
В Госдуме надеются, что в следующие шесть лет работы стройкомплекса сфера ЖКХ в России перестанет быть постоянной точкой напряжения, рассказала РИА Недвижимость | 12.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-12T19:07+0300
2024-05-12T19:07+0300
экономика
россия
лифты
жкх
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Госдуме надеются, что в следующие шесть лет работы стройкомплекса сфера ЖКХ в России перестанет быть постоянной точкой напряжения, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина на посты вице-премьера РФ и главы Минстроя соответственно. В воскресенье комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить их кандидатуры. Разворотнева заявила, что необходимо проанализировать законодательство на предмет противоречащих и тормозящих актов, чтобы сфера ЖКХ перестала быть "постоянным источником напряжения".Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что депутаты ожидают продолжения продуктивной работы и эффективного сотрудничества в области законотворчества по всем темам: ЖКХ, строительство многоквартирных домов и ИЖС, ипотечные программы. Кроме того, Колунов отметил, что среди главных задач лифтового хозяйства — развитие и поддержка отечественных производителей лифтов и лифтового оборудования.Ранее и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что сформирована дорожная карта по лифтовому хозяйству, и по планам к 2026 году необходимо заменить 78 тысяч лифтов.
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россия, лифты, жкх
Экономика, РОССИЯ, Лифты, ЖКХ
19:07 12.05.2024
 
В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения

В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредупреждающие знаки на месте проведения работ по прокладке новых труб
Предупреждающие знаки на месте проведения работ по прокладке новых труб - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Госдуме надеются, что в следующие шесть лет работы стройкомплекса сфера ЖКХ в России перестанет быть постоянной точкой напряжения, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина на посты вице-премьера РФ и главы Минстроя соответственно. В воскресенье комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить их кандидатуры.
Разворотнева заявила, что необходимо проанализировать законодательство на предмет противоречащих и тормозящих актов, чтобы сфера ЖКХ перестала быть "постоянным источником напряжения".
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что депутаты ожидают продолжения продуктивной работы и эффективного сотрудничества в области законотворчества по всем темам: ЖКХ, строительство многоквартирных домов и ИЖС, ипотечные программы.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Файзуллин заявил о ряде изменений в сфере ЖКХ
16:17
Кроме того, Колунов отметил, что среди главных задач лифтового хозяйства — развитие и поддержка отечественных производителей лифтов и лифтового оборудования.
Ранее и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что сформирована дорожная карта по лифтовому хозяйству, и по планам к 2026 году необходимо заменить 78 тысяч лифтов.
 
ЭкономикаРОССИЯЛифтыЖКХ
 
 
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