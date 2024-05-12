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В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения

В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения - 12.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме надеются, что сфера ЖКХ перестанет быть источником напряжения

В Госдуме надеются, что в следующие шесть лет работы стройкомплекса сфера ЖКХ в России перестанет быть постоянной точкой напряжения, рассказала РИА Недвижимость | 12.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-12T19:07+0300

2024-05-12T19:07+0300

2024-05-12T19:07+0300

экономика

россия

лифты

жкх

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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. В Госдуме надеются, что в следующие шесть лет работы стройкомплекса сфера ЖКХ в России перестанет быть постоянной точкой напряжения, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина на посты вице-премьера РФ и главы Минстроя соответственно. В воскресенье комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал палате утвердить их кандидатуры. Разворотнева заявила, что необходимо проанализировать законодательство на предмет противоречащих и тормозящих актов, чтобы сфера ЖКХ перестала быть "постоянным источником напряжения".Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что депутаты ожидают продолжения продуктивной работы и эффективного сотрудничества в области законотворчества по всем темам: ЖКХ, строительство многоквартирных домов и ИЖС, ипотечные программы. Кроме того, Колунов отметил, что среди главных задач лифтового хозяйства — развитие и поддержка отечественных производителей лифтов и лифтового оборудования.Ранее и.о. главы Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что сформирована дорожная карта по лифтовому хозяйству, и по планам к 2026 году необходимо заменить 78 тысяч лифтов.

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россия, лифты, жкх