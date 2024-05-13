https://1prime.ru/20240513/aeroflot-848124174.html
"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту
"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту - 13.05.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту
Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T18:42+0300
2024-05-13T18:42+0300
2024-05-13T18:57+0300
аэрофлот
москва
элиста
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы."Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации.В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям."Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20240512/boeing-848073508.html
москва
элиста
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, москва, элиста
"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту
"Аэрофлот" с 16 июня начнет собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы.
"Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации.
В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
"Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в сообщении.
Еще один Boeing совершил вынужденную посадку из-за неисправности