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"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту

"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту - 13.05.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" с 16 июня запустит регулярные рейсы из Москвы в Элисту

Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T18:42+0300

2024-05-13T18:42+0300

2024-05-13T18:57+0300

аэрофлот

москва

элиста

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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы."Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации.В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям."Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в сообщении.

https://1prime.ru/20240512/boeing-848073508.html

москва

элиста

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аэрофлот, москва, элиста