https://1prime.ru/20240513/aferisty-848099496.html

В России задержали аферистов, отправлявших ВСУ деньги обманутых москвичей

В России задержали аферистов, отправлявших ВСУ деньги обманутых москвичей - 13.05.2024, ПРАЙМ

В России задержали аферистов, отправлявших ВСУ деньги обманутых москвичей

Девять граждан из разных регионов России были задержаны по обвинению в мошенничестве и вымогательстве в отношении жителей Москвы, которые были ограблены на... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T09:38+0300

2024-05-13T09:38+0300

2024-05-13T09:38+0300

мошенничество

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Девять граждан из разных регионов России были задержаны по обвинению в мошенничестве и вымогательстве в отношении жителей Москвы, которые были ограблены на сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщили в МВД России.По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, часть украденных денег был направлена Вооруженным силам Украины."Задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве", — отметила она.Волк также добавила, что часть аферистов находится на территории Украины, ведомство намерено объявить мошенников в международный розыск.Отмечается, что злоумышленники использовали психологические методы, чтобы завоевать доверие жертв, используя открытую информацию об их семьях. Затем они уговаривали жертв взять крупные кредиты и перевести деньги на указанные им счета, а после шантажировали их, угрожая опасностью для их близких, и заставляли их уехать в другие регионы и не общаться с родственниками.Пока жертвы находились в другом месте, мошенники вымогали деньги у их родственников, угрожая убийством похищенного человека. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 163 и 210 УК России, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240510/moshenniki-848042001.html

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россия, мвд, аферисты, новости