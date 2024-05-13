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Размер реальных активов "Открытие Холдинга" рассмотрят в суде

Размер реальных активов "Открытие Холдинга" рассмотрят в суде - 13.05.2024, ПРАЙМ

Размер реальных активов "Открытие Холдинга" рассмотрят в суде

Девятый арбитражный апелляционный суд не согласился с нижестоящей инстанцией, которая прекратила производство по заявлению конкурсного управляющего "Открытие... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T15:38+0300

2024-05-13T15:38+0300

2024-05-13T15:38+0300

активы

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд не согласился с нижестоящей инстанцией, которая прекратила производство по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, просившей установить действительную стоимость активов компании в размере чуть более 161 миллиона рублей. Как следует из опубликованного постановления суда, апелляционный суд по жалобе Булатовой отменил вынесенное в январе определение арбитражного суда Москвы и обязал этот суд заново рассмотреть заявление конкурсного управляющего. Булатова указала, что, по данным бухотчетности, балансовая стоимость активов "Открытие Холдинга" на конец 2021 года составляла более 28,5 миллиарда рублей, но инвентаризация и судебные акты в деле о банкротстве показали, что действительная стоимость активов значительно ниже. По мнению управляющего, львиная доля реальных активов на дату открытия конкурсного производства приходилась на облигации "Московского кредитного банка" стоимостью 160 миллионов рублей. Как пояснил ранее РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и партнеры" адвокат Игорь Носков, от размера активов должника зависит страховка, которую оплачивает арбитражный управляющий. Ранее Булатова сообщала суду, что дополнительное страхование ее ответственности, учитывая балансовую стоимость активов должника, обходится почти в 322 тысячи рублей в месяц. Суд первой инстанции, прекращая производство по заявлению Булатовой, отметил, что "установление действительной стоимости активов для понимания наличия или отсутствия обязанности управляющего по совершению действий по дополнительному страхованию ответственности, не входит в круг разрешаемых вопросов… непосредственно судом". Он сослался на позицию Верховного суда, который ранее указал, что "разрешение вопроса об установлении действительной стоимости активов должника находится в компетенции самого управляющего, и этот вопрос может быть передан на разрешение суда лишь при наличии какого-либо спора". Апелляционный суд отметил, что этот вопрос затрагивает интересы не только Булатовой, но и конкурсных кредиторов, в том числе их право на возмещение убытков, причиненных арбитражным управляющим. По мнению апелляции, Булатова "правомерно инициировала судебное разбирательство по вопросу об установлении размера действительной стоимости активов должника". При этом суд тоже сослался на "сложившуюся судебную практику".

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активы