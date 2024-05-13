Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке - 13.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240513/alternativa-848111411.html
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке - 13.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:12+0300
2024-05-13T14:49+0300
ипотека
кабмин
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/44/842694458_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_de2bc254ecb214badf9c9c24c3839aad.jpg
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.Он поддержал инициативу о создании спецвкладов для дальнейшего приобретения с их помощью жилья. Сейчас есть два соответствующих документа, и Хуснуллин выразил готовность участвовать в их дальнейшей проработке и объединению в единый документ.Сейчас получить льготный ипотечный кредит по ставке до восьми процентов годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос – не менее 15 процентов.Программа семейной ипотеки появилась в 2018-м и должна была завершиться в июле 2024 года. Льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет – до 2030-го, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Все параметры программы и ее условия сохранятся.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/44/842694458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_652887099b75f13391f22bef503aaca7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, марат хуснуллин
ипотека, Кабмин, Марат Хуснуллин
14:12 13.05.2024 (обновлено: 14:49 13.05.2024)
 
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке

Хуснуллин: подготовили проект о ссудосберегательных кассах вместо ипотеки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Знание. Сила"
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Знание. Сила
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
Он поддержал инициативу о создании спецвкладов для дальнейшего приобретения с их помощью жилья. Сейчас есть два соответствующих документа, и Хуснуллин выразил готовность участвовать в их дальнейшей проработке и объединению в единый документ.
Сейчас получить льготный ипотечный кредит по ставке до восьми процентов годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос – не менее 15 процентов.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018-м и должна была завершиться в июле 2024 года. Льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет – до 2030-го, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Все параметры программы и ее условия сохранятся.
 
КабминипотекаМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала