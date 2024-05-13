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Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке - 13.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T14:12+0300
2024-05-13T14:12+0300
2024-05-13T14:49+0300
ипотека
кабмин
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.Он поддержал инициативу о создании спецвкладов для дальнейшего приобретения с их помощью жилья. Сейчас есть два соответствующих документа, и Хуснуллин выразил готовность участвовать в их дальнейшей проработке и объединению в единый документ.Сейчас получить льготный ипотечный кредит по ставке до восьми процентов годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос – не менее 15 процентов.Программа семейной ипотеки появилась в 2018-м и должна была завершиться в июле 2024 года. Льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет – до 2030-го, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Все параметры программы и ее условия сохранятся.
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ипотека, марат хуснуллин
ипотека, Кабмин, Марат Хуснуллин
Хуснуллин предложил ссудосберегательные кассы как альтернативу ипотеке
Хуснуллин: подготовили проект о ссудосберегательных кассах вместо ипотеки
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке уже подготовлен, документ следует принять как можно скорее, заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.
Он поддержал инициативу о создании спецвкладов для дальнейшего приобретения с их помощью жилья. Сейчас есть два соответствующих документа, и Хуснуллин выразил готовность участвовать в их дальнейшей проработке и объединению в единый документ.
Сейчас получить льготный ипотечный кредит по ставке до восьми процентов годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос – не менее 15 процентов.
Программа семейной ипотеки появилась в 2018-м и должна была завершиться в июле 2024 года. Льготную программу семейной ипотеки продлят еще на шесть лет – до 2030-го, заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Все параметры программы и ее условия сохранятся.