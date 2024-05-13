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Цели ясны, рубль стабилен

Цели ясны, рубль стабилен - 13.05.2024, ПРАЙМ

Цели ясны, рубль стабилен

В ходе торгов 10 мая курс российского рубля продемонстрировал умеренное снижение по отношению к основным валютам. Стоимость доллара США повысилась на 0,33% до... | 13.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-13T08:43+0300

2024-05-13T08:43+0300

2024-05-13T08:43+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В ходе торгов 10 мая курс российского рубля продемонстрировал умеренное снижение по отношению к основным валютам. Стоимость доллара США повысилась на 0,33% до 92,255 рубля, евро подорожал на 0,59% до 99,4975 рубля, а китайский юань укрепился на 0,53% до 12,692 рубля. Ослабление рубля было связано с пониженной активностью участников валютного рынка из-за официального выходного дня в России. Дополнительным фактором давления на российскую валюту стало падение мировых цен на нефть во второй половине дня. Стоимость эталонной нефтяной смеси Brent снизилась на 0,82% до $83,26 за баррель. Помимо ситуации на рынках валют и энергоносителей, внимание инвесторов было приковано к внутриполитической повестке в России, перспективам роста национальной экономики, динамике глобальных фондовых индексов и траектории денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин озвучил амбициозную цель - обеспечить вхождение страны в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности к 2030 году. Для этого, по его словам, необходимо сформировать новую модель экономического роста, создать благоприятные условия для открытия новых предприятий и нарастить объемы промышленного производства. Мишустин подчеркнул необходимость привлечения дополнительных инвестиций как от государства, так и от частного бизнеса. В то же время ряд высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы США, включая президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, главу ФРС Мишель Боуман, а также глав региональных резервных банков в Далласе и Миннеаполисе, выступили с "ястребиными" заявлениями, поставив под сомнение возможность снижения процентных ставок американским регулятором в этом году. На нефтяном рынке в пятницу наблюдалось ослабление восходящего импульса. Цена на баррель Brent упала на 1,69% до $82,67 из-за неопределенности относительно фундаментальных факторов, формирующих спрос и предложение на сырьевом рынке. Трейдеры обеспокоены сигналами о слабом спросе на нефтепродукты в США, который контрастирует с данными о сокращении общих запасов сырой нефти. В начале июня состоится встреча стран ОПЕК и союзников по соглашению ОПЕК+, где будут определены новые целевые уровни добычи нефти на вторую половину 2024 года. Это событие может оказаться следующим крупным катализатором для движения цен. Между тем, министр нефти Ирака уже заявил, что страна не планирует поддерживать продление ограничений в рамках действующей сделки с ОПЕК+. ОПЕК также объявила о решении прекратить публикацию прогнозов спроса специально на нефть картеля, сконцентрировавшись на оценках совокупного мирового спроса для всего объединения ОПЕК+. Это связано с изменениями в совместной политике по управлению поставками на глобальный рынок. Тем временем, число эксплуатируемых буровых установок в нефтегазовом секторе США за прошлую неделю уменьшилось на 2 единицы до 603 штук, достигнув минимума с января 2022 года. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 18%. При этом количество активных буровых, задействованных специально на нефтяных месторождениях, сократилось на 3 до 496 единиц. Таким образом, рост нефтяных котировок приостановился из-за сомнений участников рынка в устойчивости спросовых тенденций, несмотря на признаки снижения запасов сырья. Трейдеры ждут новых важных сигналов от предстоящего заседания ОПЕК+ относительно дальнейших шагов по регулированию добычи. В начале новой недели на торгах в Азии фьючерс на нефть Brent торгуется около $82,50 за баррель. Ситуация вокруг сырьевого рынка остается неопределенной. С одной стороны, растущие ожидания восстановления спроса в Китае и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке выступают факторами поддержки для котировок. Но с другой стороны, сохраняющаяся жесткая риторика Федрезерва может ограничить дальнейший рост цен до конца месяца. На данный момент преимущество остается на стороне продавцов, сохраняя риски снижения стоимости нефти в диапазон $80-81,50 за баррель. Курс доллара США к рублю в понедельник составлял 92,28 рубля.Валютная пара доллар/рубль продолжает торговаться в широком диапазоне 90,00-94,50 рубля. Существенных изменений в динамике рублевых валютных курсов на новой неделе, скорее всего, не произойдет, и боковая тенденция сохранится в ближайшее время. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50%, до 3449,78 п., индекс РТС - на 0,15%, до 1178,22 п. Индекс Мосбиржи умеренно восстанавливает потери, который он понес с 30 апреля по 7 мая. Восстановлению индекса помогает нисходящее движение курса рубля. Закрытие дня выше 3470 п. вернет в торги покупателей, которые ранее фиксировали прибыль и находятся сейчас вне рынка.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть