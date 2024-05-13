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Золото на максимумах: инвесторы настроены позитивно - 13.05.2024, ПРАЙМ
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Золото на максимумах: инвесторы настроены позитивно
Золото на максимумах: инвесторы настроены позитивно - 13.05.2024, ПРАЙМ
Золото на максимумах: инвесторы настроены позитивно
На рынке в пятницу преобладали оптимистичные настроения. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50% до 3449,78 п., индекс РТС более скромно подрос на 0,15% до 1178 п. на... | 13.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-13T08:48+0300
2024-05-13T08:48+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
золото
?1715579296
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На рынке в пятницу преобладали оптимистичные настроения. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50% до 3449,78 п., индекс РТС более скромно подрос на 0,15% до 1178 п. на фоне ослабления рубля.В лидерах роста оказались акции золотодобывающих компаний Селигдара и Полюса, которые отыгрывают повышение цен на золото. После коррекции с исторических максимумов цены на драгметалл вернулись к росту благодаря продолжающемуся увеличению золотых резервов Китая, который без остановки скупает золото уже 18 месяцев подряд.Котировки Эталона утащили индекс Мосбиржи строительных компаний в аутсайдеры торгов под давлением неутешительной для сектора статистики. Выдачи льготной ипотеки в апреле снизились в натуральном выражении на 3%, до 28,9 тыс. и на 11% в денежном, до 121,8 млрд руб. относительно апреля 2023 года. Лимит на оформление льготной ипотеки банки израсходовали на 94,9%. В то же время объем выдачи семейной ипотеки увеличился почти на 11,7% до 196 млрд руб., но число контрактов снизилось на 3% до 35,5 тыс. договоров. Существующий лимит на выдачу семейной ипотеки израсходован на 97,2%.В ряде регионов России ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как из-за заморозков пострадали посевы на четверть миллиона гектаров. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на фоне заморозок, а также засухи на юге страны, понизили прогноз валового сбора зерна в 2024 году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы – с 93 млн т до 91 млн т. Опасения снижения поставок из России привели к росту мировых цен на пшеницу, июльские фьючерсы на пшеницу на CME взлетели на 3,7%. Погодные условия существенно осложнят жизнь российским аграриям дополнительными расходами на восстановление урожая.Вместе с тем с приходом весны активизировался спрос на специалистов в агропромышленности, что спровоцировало рост средних предполагаемых зарплат в отрасли на 15%. Учитывая низкие внутренние цены из-за экспортных пошлин и запретов при растущих расходах, рентабельность аграриев может значительно снизиться. Новости негативно повлияли на акции Русагро. Пока рано судить о последствиях и о том, какие меры поддержки может предпринять государство. Хотя маловероятным представляется, что будут сняты или ослаблены экспортные пошлины из-за опасений удорожания агропродукции на внутреннем рынке, что спровоцирует усиление инфляции.
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, золото
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, золото
08:48 13.05.2024
 

Золото на максимумах: инвесторы настроены позитивно

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. На рынке в пятницу преобладали оптимистичные настроения. Индекс Мосбиржи вырос на 0,50% до 3449,78 п., индекс РТС более скромно подрос на 0,15% до 1178 п. на фоне ослабления рубля.
В лидерах роста оказались акции золотодобывающих компаний Селигдара и Полюса, которые отыгрывают повышение цен на золото. После коррекции с исторических максимумов цены на драгметалл вернулись к росту благодаря продолжающемуся увеличению золотых резервов Китая, который без остановки скупает золото уже 18 месяцев подряд.
Котировки Эталона утащили индекс Мосбиржи строительных компаний в аутсайдеры торгов под давлением неутешительной для сектора статистики. Выдачи льготной ипотеки в апреле снизились в натуральном выражении на 3%, до 28,9 тыс. и на 11% в денежном, до 121,8 млрд руб. относительно апреля 2023 года. Лимит на оформление льготной ипотеки банки израсходовали на 94,9%. В то же время объем выдачи семейной ипотеки увеличился почти на 11,7% до 196 млрд руб., но число контрактов снизилось на 3% до 35,5 тыс. договоров. Существующий лимит на выдачу семейной ипотеки израсходован на 97,2%.
В ряде регионов России ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как из-за заморозков пострадали посевы на четверть миллиона гектаров. В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на фоне заморозок, а также засухи на юге страны, понизили прогноз валового сбора зерна в 2024 году со 146 млн т до 142 млн т, в том числе пшеницы – с 93 млн т до 91 млн т. Опасения снижения поставок из России привели к росту мировых цен на пшеницу, июльские фьючерсы на пшеницу на CME взлетели на 3,7%. Погодные условия существенно осложнят жизнь российским аграриям дополнительными расходами на восстановление урожая.
Вместе с тем с приходом весны активизировался спрос на специалистов в агропромышленности, что спровоцировало рост средних предполагаемых зарплат в отрасли на 15%. Учитывая низкие внутренние цены из-за экспортных пошлин и запретов при растущих расходах, рентабельность аграриев может значительно снизиться. Новости негативно повлияли на акции Русагро. Пока рано судить о последствиях и о том, какие меры поддержки может предпринять государство. Хотя маловероятным представляется, что будут сняты или ослаблены экспортные пошлины из-за опасений удорожания агропродукции на внутреннем рынке, что спровоцирует усиление инфляции.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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